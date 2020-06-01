Шапито: Спаситель девушки, задавившей себя свой же машиной, сбил коллегу и устроил аварию (видео)

Мимо проходили пожилая женщина с собакой и два мужчины. Пока дама пыталась помочь непосредственно жертве, мужчины кинулись в салон, чтобы отогнать авто, но на этом комедия не закончилась. Тот из них, который успел влезть в кресло первым, чересчур сдал назад и рванувший задним ходом автомобиль сбил с ног его коллегу, также стоявшего рядом с салоном. Хотя, судя по видео, никаких серьезных травм молодой человек не получил.

В результате вышедший из-под контроля горе-спасателя автомобиль на скорости влетел в стену дома напротив.

При этом в защиту участников этой нелепой сцены стоит отметить, что девушка в итоге сумела выбраться из-под двери и в сопровождении вышедшего за ней сожителя поковыляла в сторону дома, пока отлетевшие от её авто детали катились вниз по улице.