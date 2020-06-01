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Шапито: Спаситель девушки, задавившей себя свой же машиной, сбил коллегу и устроил аварию (видео)

В Бразилии девушка придавила себя дверью своей машины. Однако пришедшие ей на помощь прохожие устроили ещё больший цирк

Фото: Скриншот

В Бразилии камера видеонаблюдения засняла удивительный по своей абсурдности инцидент. Девушка на ровном месте умудрилась придавить себя к асфальту дверью собственного автомобиля, а поспешившие ей на помощь прохожие смогли даже превзойти её: один из них снес другого открытой дверью салона и врезался в здание напротив.

Девушка выезжала из дома, но за ней из ворот выбежала собака, чтобы загнать животное обратно и запереть въезд, она вышла из авто, однако стала жертвой своей невнимательности: она не поставила машину на ручку тормоза, тот сдвинулся и открытая дверца придавила её.

Мимо проходили пожилая женщина с собакой и два мужчины. Пока дама пыталась помочь непосредственно жертве, мужчины кинулись в салон, чтобы отогнать авто, но на этом комедия не закончилась. Тот из них, который успел влезть в кресло первым, чересчур сдал назад и рванувший задним ходом автомобиль сбил с ног его коллегу, также стоявшего рядом с салоном. Хотя, судя по видео, никаких серьезных травм молодой человек не получил.

В результате вышедший из-под контроля горе-спасателя автомобиль на скорости влетел в стену дома напротив.

При этом в защиту участников этой нелепой сцены стоит отметить, что девушка в итоге сумела выбраться из-под двери и в сопровождении вышедшего за ней сожителя поковыляла в сторону дома, пока отлетевшие от её авто детали катились вниз по улице.

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