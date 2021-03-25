Мужчина с гранатой захватил здание правительства Украины

Неизвестный мужчина с гранатой требует, чтобы его впустили внутрь здания правительства Украины в Киеве и в противном случае грозится взорвать ее. Видео с места события опубликовал телеканал «Украина 24».

По информации канала, в здание зашел агрессивно настроенный мужчина с гранатой и заявил, что здание захвачено. Он угрожает взорвать, заявляя, что живым не уйдет и сядет на 10 лет.

На кадрах видно, что охрана призывает мужчину успокоиться и уверяет, что все проблемы можно решить спокойно, но он не реагирует на их слова. На место происшествия выехали правоохранители.

Как пишет Telegram-канал MASH, спецназ готовится к штурму здания. По словам депутата Ирпенского горсовета Антона Головенко, угрожающего взрывом зовут Владимир, он ветеран АТО.