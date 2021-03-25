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В соцсетях появились кадры торнадо в Тверской области и его последствий

Всего от урагана пострадали восемь человек, трое погибли, было повреждено около 70 домов, упали порядка 90 деревьев

Фото: Соцсети

В соцсетях появились кадры мощного торнадо в Тверской области, в результате которого погибли минимум три человека

Как сообщали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, всего от урагана в двух районах области пострадали восемь человек, трое погибли, в том числе молодой человек 2003 года рождения.

В Тверской области 2 августа прошла гроза с ураганным ветром до 25 м/с. Пострадал город Андреаполь и Осташковский городской округ. По предварительным данным, было повреждено около 70 домов, оборваны линии электропередач, упали порядка 90 деревьев.

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