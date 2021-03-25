История школьницы об уколе неизвестным веществом на улице может быть обманом

На теле 15-летней девочки, которую ранее госпитализировали из-за укола неизвестным веществом, не было обнаружено следов от инъекций, но врачи выявили у нее отравление запрещенными веществами. По предварительным данным, подросток выдумала эту историю, чтобы скрыть употребление наркотиков. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«На теле девочки не обнаружено следов от каких-либо инъекций. Однако при обследовании выявлено отравление запрещенными веществами. По предварительной информации, девочка историю с инъекцией выдумала сама», – рассказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, в Москве неизвестный мужчина вколол шприцом 15-летней девочке неизвестное вещество, после чего она потеряла сознание и была госпитализирована с отравлением.