С экс-главы московского отдела полиции взыскали 9 млн рублей, пропавших из служебного кабинета

Московский городской суд взыскал 9 млн рублей с бывшего начальника ОМВД по Тверскому району столицы полковника полиции Евгения Сойнова, узнал "Собеседник". Из его служебного сейфа исчезла огромная сумма, изъятая у бизнесмена и оформленная в качестве вещественного доказательства.

– Первая инстанция отказала нам в иске, сегодня Мосгорсуд рассмотрел жалобу и полностью удовлетворил ее, взыскав с Сойнова 9 млн рублей, –ы рассказал адвокат потерпевшей стороны Алексей Михальчик.

В мае 2016 года сотрудники Тверского ОМВД остановили на улице предпринимателя Сергея Хлебного. При досмотре у него в рюкзаке обнаружили 1,9 млн рублей, $87 300, около €24 800 , а также банковские карты, оформленные на различных лиц. Правоохранители изъяли у него найденное и отвезли Хлебного в отдел полиции.

Была начата доследственная проверка, но уголовное дело в итоге так и не было возбуждено – в июне 2018 года материалы вернули в ОМВД. Изъятые деньги поместили в сейф в кабинете Сойнова. Полковник лично положил черный полиэтиленовый пакет, внутри были пачки купюр и банковские карты, а также планшет и смартфон.

В марте 2019 года после решения об отказе в возбуждении уголовного дела Хлебный решил вернуть свои деньги, но в сейфе их не оказалось. По итогам служебной проверки Сойнова уволили со службы за неоднократные нарушения служебной дисциплины. В декабре того же года ГСУ СКР по Москве возбудило дело по статье 293 часть 1.1. (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее причинение особо крупного ущерба).

В постановлении следователя говорилось, что в результате недобросовестного отношения начальника ОМВД по Тверскому району к службе был причинен материальный ущерб на сумму 9,5 млн руб. Согласно материалам дела, Сойнов допустил ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей по обеспечению порядка учета и хранения денежных средств, поместил их в сейф, расположенный в его же кабинете.

Дело дошло до суда. По данным Sobesednik.ru, первым защитником Сойнова был известный адвокат Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова. Но после нескольких заседаний Тверской суд Москвы прекратил дело в отношении бывшего начальника ОМВД по Тверскому району за истечением сроков давности.

Пропавшие ценности так и не были найдены. В ходе обыска в квартире Сойнова было обнаружено большое количество валюты. Но серийные номера банкнот не совпали с теми, что изъяли у Хлебного.