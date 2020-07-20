Сегодня, в 19:00

С экс-главы московского отдела полиции взыскали 9 млн рублей, пропавших из служебного кабинета

При этом уголовное дело против Евгения Сойнова прекратили.

Фото: mvd.ru

Евгений Сойнов (слева)

Московский городской суд взыскал 9 млн рублей с бывшего начальника ОМВД по Тверскому району столицы полковника полиции Евгения Сойнова, узнал "Собеседник". Из его служебного сейфа исчезла огромная сумма, изъятая у бизнесмена и оформленная в качестве вещественного доказательства.

– Первая инстанция отказала нам в иске, сегодня Мосгорсуд рассмотрел жалобу и полностью удовлетворил ее, взыскав с Сойнова 9 млн рублей, –ы рассказал адвокат потерпевшей стороны Алексей Михальчик. 

В мае 2016 года сотрудники Тверского ОМВД остановили на улице предпринимателя Сергея Хлебного. При досмотре у него в рюкзаке обнаружили 1,9 млн рублей, $87 300, около €24 800 , а также банковские карты, оформленные на различных лиц. Правоохранители изъяли у него найденное и отвезли Хлебного в отдел полиции.

Была начата доследственная проверка, но уголовное дело в итоге так и не было возбуждено – в июне 2018 года материалы вернули в ОМВД. Изъятые деньги поместили в сейф в кабинете Сойнова. Полковник лично положил черный полиэтиленовый пакет, внутри были пачки купюр и банковские карты, а также планшет и смартфон.

В марте 2019 года после решения об отказе в возбуждении уголовного дела Хлебный решил вернуть свои деньги, но в сейфе их не оказалось. По итогам служебной проверки Сойнова уволили со службы за неоднократные нарушения служебной дисциплины. В декабре того же года ГСУ СКР по Москве возбудило дело по статье 293 часть 1.1. (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее причинение особо крупного ущерба).

В постановлении следователя говорилось, что в результате недобросовестного отношения начальника ОМВД по Тверскому району к службе был причинен материальный ущерб на сумму 9,5 млн руб. Согласно материалам дела, Сойнов допустил ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей по обеспечению порядка учета и хранения денежных средств, поместил их в сейф, расположенный в его же кабинете.

Дело дошло до суда. По данным Sobesednik.ru, первым защитником Сойнова был известный адвокат Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова. Но после нескольких заседаний Тверской суд Москвы прекратил дело в отношении бывшего начальника ОМВД по Тверскому району за истечением сроков давности. 

Пропавшие ценности так и не были найдены. В ходе обыска в квартире Сойнова было обнаружено большое количество валюты. Но серийные номера банкнот не совпали с теми, что изъяли у Хлебного.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 11 часов назад

Ясен Засурский был связующей нитью эпох

Общество 5 дней назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 6 дней назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 1 неделю назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 1 неделю назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 1 неделю назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 23 минуты назад

Пока вы были на работе 2 августа: Бегунья из Беларуси попросила убежища в Польше, а экс-сенатора оштрафовали на 15 тысяч

Общество 2 часа назад

Борьба не с Западом, а с неугодными. Большинству россиян нет дела до статуса "иноагента"

Политика 2 часа назад

Белорусской бегунье Тимановской дали визу Польши. Она в посольстве, консул посадит её на самолет

Политика 2 часа назад

Станислав Белковский: "Как ни смешно, я очень рад, что Россия подала иск в ЕСПЧ на Украину"

Общество 3 часа назад

Пранкер получил почти 2,5 года колонии за дурную шутку о коронавирусе

Общество 4 часа назад

Сайт нижегородского правительства путают с сайтом про проституток. Прокуроры озаботились

Недвижимость 5 часов назад

Мэрия Москвы считает Навального фактором, влияющим на стоимость недвижимости

Политика 6 часов назад

"Согласованных митингов" больше не будет: МВД ужесточило требования к организации акций

Общество 6 часов назад

Муж бегуньи Тимановской уехал из Беларуси на Украину

Общество 6 часов назад

"Менять путевки не хотят": турагент рассказала, что происходит на задымленных курортах Турции

Общество 7 часов назад

В России за сутки выявили более 23 тысяч новых заболевших коронавирусом

Политика 7 часов назад

США вернули Ираку 17 тысяч артефактов, украденных в результате свержения Хусейна

Политика 7 часов назад

Тимановская просит политического убежища в Польше. В Евросоюзе обсуждают этот вопрос

Общество 8 часов назад

В США заявили о доказательствах происхождения COVID-19 в лаборатории в Ухане

Общество 8 часов назад

СК проверяет, был ли "орский маньяк" в Москве. Он №1 в списке "Интерпола"

Политика 8 часов назад

Экс-директор "Левада-центра"*: Политическое поле перед выборами выжжено

Общество 10 часов назад

Главное к утру 2 августа: МОК призвал Минск к ответу, новая система ФНС, россиян отучили от политики

Общество 10 часов назад

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика