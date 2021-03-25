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Под Калугой поезд Адлер-Москва столкнулся с цементовозом, водитель фуры погиб

Сообщается, что причиной трагедии стало грубое нарушение правил дорожного движения водителем грузового автомобиля

Фото: Global Look Press

В Калужской области произошла авария с участием грузовика и поезда, который следовал из Ейска в Москву.

«Авария с участием поезда и грузовой машины произошла в Ферзиковском районе. Состав следовал по маршруту Адлер – Москва. На месте работают оперативные службы. Водитель цементовоза погиб. Идет эвакуация пассажиров. Пострадавших среди пассажиров нет», – передает агентство «Москва» сообщение правительства Калужской области. 

В пресс-службе Московской железной дороги между тем рассказали, что причиной аварии стало грубое нарушение водителем фуры правил дорожного движения – он выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.

«Задержка поезда №231 сообщением Ейск – Москва составит около четырех часов. Обращаем также внимание на задержки в пути двух пригородных поездов №6905 Тула-1 – Калуга-1 и №6916 Калуга-1 – Узловая. Данные поезда проследуют по сокращенному маршруту до станции «Алексин». Рекомендуем пассажирам планировать альтернативные маршруты передвижения на данном участке пути», – отметили в пресс-службе МЖД. 

Сейчас пассажиров доставляют на вокзалы, им обещают помочь добраться до пункта назначения.

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