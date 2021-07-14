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На курорте Мармарис в Турции началась эвакуация туристов из-за бушующих пожаров

Власти города объявили о профилактической эвакуации туристов и местных жителей из гостиниц рядом с пожарами

Фото: Скриншот с видео

В курортном городе Мармарис в Турции власти города приступили к эвакуации местных жителей и туристов из-за ухудшения ситуации с лесными пожарами. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти объявили о профилактической эвакуации туристов и местных жителей из гостиниц, рядом с которыми бушуют мощные лесные пожары.

Как отмечается, направление ветра дает надежду на то, что огонь не доберется до зданий.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, в настоящий момент в тушении участвуют 30 пожарных машин, пять вертолетов и один самолет.

Ранее сообщалось о лесных о пожарах в Антальи. Там из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. Основной удар пришелся на районы Манавгат и Аксеки, погибли три человека, еще 122 пострадали. Борьба с огнем продолжается.

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