На курорте Мармарис в Турции началась эвакуация туристов из-за бушующих пожаров
Власти города объявили о профилактической эвакуации туристов и местных жителей из гостиниц рядом с пожарами
В курортном городе Мармарис в Турции власти города приступили к эвакуации местных жителей и туристов из-за ухудшения ситуации с лесными пожарами. Об этом сообщает РИА Новости.
Власти объявили о профилактической эвакуации туристов и местных жителей из гостиниц, рядом с которыми бушуют мощные лесные пожары.
Как отмечается, направление ветра дает надежду на то, что огонь не доберется до зданий.
По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, в настоящий момент в тушении участвуют 30 пожарных машин, пять вертолетов и один самолет.
Ранее сообщалось о лесных о пожарах в Антальи. Там из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. Основной удар пришелся на районы Манавгат и Аксеки, погибли три человека, еще 122 пострадали. Борьба с огнем продолжается.
Рубрика: Происшествия -> Происшествия