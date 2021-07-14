На курорте Мармарис в Турции началась эвакуация туристов из-за бушующих пожаров

Как отмечается, направление ветра дает надежду на то, что огонь не доберется до зданий.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, в настоящий момент в тушении участвуют 30 пожарных машин, пять вертолетов и один самолет.

Ранее сообщалось о лесных о пожарах в Антальи. Там из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. Основной удар пришелся на районы Манавгат и Аксеки, погибли три человека, еще 122 пострадали. Борьба с огнем продолжается.