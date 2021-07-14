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Ямалец пытался убить двух мужчин в магазине и покончить с собой

Все участники происшествия сейчас находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь

Фото: Global Look Press

На Ямале возбудили уголовное дело после того как житель города Губкинский выстрелил в голову из травматического пистолета двоим мужчинами, а затем попытался покончить с собой. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает СУСК РФ по ЯНАО.

Как говорится на сайте Следственного комитета, в городе Губкинский 26 июля 2021 года около 13 часов местный житель, находясь в помещении магазина, расположенного в промышленной зоне города, из принадлежащего ему травматического пистолета прицельно, с близкого расстояния произвел выстрелы в область головы двоим мужчинам, причинив им проникающие ранения и телесные повреждения в виде черепно-мозговых травм. После чего подозреваемый «попытался свести счеты с жизнью». 

Как отмечается, все участники происшествия сейчас находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь. Что стало причиной такого поступка не сообщается. 

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. 

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