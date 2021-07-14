В Санкт-Петербурге нашли мертвой главу районного суда Елену Горбунову

В Санкт-Петербурге нашли мертвой у себя в квартире председателя Куйбышевского районного суда Елену Горбунову. Об этом РИА Новости рассказали в объединенной городской пресс-службе суда.

Как сообщили в пресс-службе, смерть чиновницы была ненасильственной.

«Для нас это большая трагедия и большая потеря», – заявили они.

Отмечается, что Елену Горбунову назначили на должность председателя Куйбышевского районного суда в октябре 2017 года. За это время Горбунова рассмотрела множество дел, среди которых дело лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова.