В Санкт-Петербурге нашли мертвой главу районного суда Елену Горбунову
Как сообщили в пресс-службе суда, смерть чиновницы была ненасильственной
В Санкт-Петербурге нашли мертвой у себя в квартире председателя Куйбышевского районного суда Елену Горбунову. Об этом РИА Новости рассказали в объединенной городской пресс-службе суда.
Как сообщили в пресс-службе, смерть чиновницы была ненасильственной.
«Для нас это большая трагедия и большая потеря», – заявили они.
Отмечается, что Елену Горбунову назначили на должность председателя Куйбышевского районного суда в октябре 2017 года. За это время Горбунова рассмотрела множество дел, среди которых дело лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова.
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