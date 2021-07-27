После взрыва на химзаводе Bayer в Германии пять человек пропало без вести
Жителям ближайших районов рекомендуют закрыть окна и не выходить на улицу, а также отключить системы кондиционирования
На химическом заводе в немецком городе Леверкузене произошёл взрыв. По предварительным данным, два человека пострадали, пятеро пропали без вести.
Как сообщает Reuters, взрыв произошел в 9.40 по местному времени на территории промышленной площадки химических компаний, где сжигаются отходы, что стало его причиной, пока неизвестно.
По их данным, пять человек пропали без вести после взрыва и несколько получили серьезные ранения.
Агентство гражданской обороны Германии присвоило ЧП чрезвычайный уровень опасности.
Сейчас горит часть комплекса, жителям ближайших районов рекомендуют закрыть окна и не выходить на улицу, а также отключить системы кондиционирования воздуха, пока воздух вокруг объекта измеряется на предмет возможного токсичного газа.
Несколько близлежащих автомагистралей были перекрыты, автомобилисты должны объезжать территорию, чтобы не попасть в этот район.
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