Град из кусков льда размером с яблоко настиг итальянскую провинцию
Сильные дожди с грозами и градом в Италии сменятся тяжелом жарой
Пока Сочи, Германия и Китай пытаются привести себя в порядок от буйств водной стихии, итальянцы их региона Эмилия-Романья впечатляются градом, который выпал на их земную твердь.
Соцсети полнятся фотографиями градин размером с яблоко. Прилети такой небесный подарок в темечко неудачно оказавшемуся под осадками человеку – не наверняка останешься жив. На видеозаписях очевидцев в Сети можно увидеть, как град повредил окна автомобилей, которых он настиг в пути.
#SevereWeather 📹 Violentissima ed eccezionale #grandinata in Emilia-Romagna.— Meteored Italia (@meteoredit) July 27, 2021
La grandine ⛈️ ha raggiunto dimensioni enormi in certe zone, causando la rottura di tetti e parabrezza delle auto, oltre alla morte di centinaia di uccelli. pic.twitter.com/DSZh5bnQRI
Сейчас метеослужбы предупреждают местных жителей, что в ближайшее время дожди, шторм с градом могут повториться, поэтому необходимо соблюдать все меры безопасности, пишет издание informazione.it.
Предполагается, что грозы с дождями и градом сменятся более жаркой погодой, чем ранее летом в этом регионе Италии. В некоторых регионах страны температура воздуха будет достигать 42 градусов тепла.
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