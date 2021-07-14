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Град из кусков льда размером с яблоко настиг итальянскую провинцию

Сильные дожди с грозами и градом в Италии сменятся тяжелом жарой

Фото: Twitter

Пока Сочи, Германия и Китай пытаются привести себя в порядок от буйств водной стихии, итальянцы их региона Эмилия-Романья впечатляются градом, который выпал на их земную твердь.

Соцсети полнятся фотографиями градин размером с яблоко. Прилети такой небесный подарок в темечко неудачно оказавшемуся под осадками человеку – не наверняка останешься жив. На видеозаписях очевидцев в Сети можно увидеть, как град повредил окна автомобилей, которых он настиг в пути.

Сейчас метеослужбы предупреждают местных жителей, что в ближайшее время дожди, шторм с градом могут повториться, поэтому необходимо соблюдать все меры безопасности, пишет издание informazione.it.

Предполагается, что грозы с дождями и градом сменятся более жаркой погодой, чем ранее летом в этом регионе Италии. В некоторых регионах страны температура воздуха будет достигать 42 градусов тепла.

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