Град из кусков льда размером с яблоко настиг итальянскую провинцию

Пока Сочи, Германия и Китай пытаются привести себя в порядок от буйств водной стихии, итальянцы их региона Эмилия-Романья впечатляются градом, который выпал на их земную твердь.

Соцсети полнятся фотографиями градин размером с яблоко. Прилети такой небесный подарок в темечко неудачно оказавшемуся под осадками человеку – не наверняка останешься жив. На видеозаписях очевидцев в Сети можно увидеть, как град повредил окна автомобилей, которых он настиг в пути.