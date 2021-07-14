Видео: В Петербурге горит жилой дом в центре города, площадь пожара 1500 кв. метров

В центре Санкт-Петербурга на Лиговском проспекте возник крупный пожар, вначале горела площадь кровли в 300 квадратных метров, позже она увеличилась до 1500. Об этом сообщает РИА Новости.

«По уточненной информации, площадь пожара увеличилась до 1500 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 15 человек», – говорится в сообщении МЧС РФ.

Пожар возник днем в жилом доме в центре Петербурга. По данным МЧС, загорелась кровля на площади 300 квадратных метров

Как отмечается, сообщение о пожаре в доме 115 на Лиговском проспекте поступило в 15.28.