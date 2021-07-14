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Во все тяжкие в Петербурге: Владелец нарколаборатории открыл стрельбу в полицейских

Хозяин лаборатории заметил полицейских, закрылся в доме и открыл по ним стрельбу из охотничьего ружья

Фото: Скриншот с видео задержания

В Ленинградской области организатор лаборатории по производству наркотиков открыл стрельбу из охотничьего ружья в полицейских, после чего был ранен и задержан Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как рассказали в пресс-службе, организатор нарколаборатории, 45-летний житель Красногвардейского района Петербурга, увидев сотрудников полиции, выбежал из сарая и скрылся в жилом доме. «Злоумышленник, вооружившись обрезом охотничего ружья, открыл стрельбу по полицейским. В соответствии с законом о полиции один из сотрудников применил табельное оружие и обезвредил наркоторговца, ранив его в ногу. После чего сотрудниками полиции была оказана первая помощь и вызвана скорая», – подчеркнули в ведомстве. Отвечать на вопросы оперативников петербуржец отказался и потребовал адвоката.

Как отмечается, при обыске в доме обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия. В доме помимо мужчины, находились также две женщины, их причастность к производству наркотиков устанавливается. В сарае сотрудники полиции обнаружили лабораторное оборудование и химическое сырье для производства наркотиков. Правоохранители продолжают работу на месте происшествия.

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