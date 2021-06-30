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Число жертв наводнений в китайской Хэнани возросло до 33, ущерб оценен почти в $190 млн

МЧС Китая усилило национальный уровень угрозы с третьего до второго

Согласно последним данным, в результате наводнений в китайской центральной провинции Хэнань увеличилось до 33, более 256 тысяч человек переселены в другие районы, восемь пропали без вести.

Сейчас в зоне бедствия находятся более трех миллионов человек, пишет ТАСС.

Из-за стихийнонго бедствия повреждены свыше 215 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, материальный ущерб оценивается более чем в 12,2 млрд юаней, то есть примерно в $188,9 млн.

Мощные ливни в провинции Хэнань продолжались несколько дней, в регионе начались паводки. На одном из водохранилищ провинции Чжэнчжоу прорвало плотину, местные власти ввели первый уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, МЧС Китая усилило национальный уровень угрозы с третьего до второго.

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