Около десяти человек погибло при наводнении в КНР, 100 тысяч эвакуированы

Жертвами наводнения в административном центре китайской провинции Хэнань городе Чжэнчжоу стали по меньшей мере 10 человек

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ, которые, в свою очередь, приводят данные властей.

Сообщается, что ливень обрушился на регион 18 июля. Общее количество осадков составило около 500 мм, а в некоторых районах превысило 870 мм. С Чжэнчжоу нарушено транспортное сообщение, в самом городе затоплен метрополитен. Эвакуированы свыше 100 тысяч жителей, в спасении людей задействованы более шести тысяч военных и пожарных.

В ночь на среду, 21 июля, от метеостанции Хэнани продолжили поступать предупреждения о сильных осадках. Согласно прогнозам синоптиков, дождь утихнет лишь завтра, 22 июля.