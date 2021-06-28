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Около десяти человек погибло при наводнении в КНР, 100 тысяч эвакуированы

Общее количество осадков в провинции Хэнань составило около 500 мм, в ряде районов оно превысило 870 мм

Жертвами наводнения в административном центре китайской провинции Хэнань городе Чжэнчжоу стали по меньшей мере 10 человек

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ, которые, в свою очередь, приводят данные властей.

Сообщается, что ливень обрушился на регион 18 июля. Общее количество осадков составило около 500 мм, а в некоторых районах превысило 870 мм. С Чжэнчжоу нарушено транспортное сообщение, в самом городе затоплен метрополитен. Эвакуированы свыше 100 тысяч жителей, в спасении людей задействованы более шести тысяч военных и пожарных.

В ночь на среду, 21 июля, от метеостанции Хэнани продолжили поступать предупреждения о сильных осадках. Согласно прогнозам синоптиков, дождь утихнет лишь завтра, 22 июля.

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