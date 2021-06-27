Вчера, в 22:58

Консервы Минобороны остановили движение по одной из сторон Садового кольца

В центре Москвы перевернулся КАМАЗ с сухим пайком

Фото: Скриншот с видео

В центре столицы водитель КАМАЗА министерства обороны не справился с управлением, пытаясь выровнять большегруз с сухим пайком, но у него, увы, не получилось.

Автомобиль, наполненный консервами перевалился на обратную сторону и перекрыл параллельную часть Садового кольца.

Всего оказалось перекрыто четыре полосы. Сейчас грузовик поднимают с помощью строительного крана, пишет РЕН ТВ.

У КАМАЗа выпало лобовое стекло. Из людей никто не пострадал.

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