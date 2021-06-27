Консервы Минобороны остановили движение по одной из сторон Садового кольца

В центре столицы водитель КАМАЗА министерства обороны не справился с управлением, пытаясь выровнять большегруз с сухим пайком, но у него, увы, не получилось.

Автомобиль, наполненный консервами перевалился на обратную сторону и перекрыл параллельную часть Садового кольца.