Консервы Минобороны остановили движение по одной из сторон Садового кольца
В центре Москвы перевернулся КАМАЗ с сухим пайком
В центре столицы водитель КАМАЗА министерства обороны не справился с управлением, пытаясь выровнять большегруз с сухим пайком, но у него, увы, не получилось.
Автомобиль, наполненный консервами перевалился на обратную сторону и перекрыл параллельную часть Садового кольца.
Всего оказалось перекрыто четыре полосы. Сейчас грузовик поднимают с помощью строительного крана, пишет РЕН ТВ.
У КАМАЗа выпало лобовое стекло. Из людей никто не пострадал.
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