Сегодня, в 10:39

Число погибших на дорогах Подмосковья в жару увеличилось вдвое

В минтрансе Московской области сообщили, что этим летом в регионе не наблюдается сезонного снижения числа автомобилей

Фото: Global Look Press

По сравнению с летом 2020 года количество жертв ДТП в Московской области увеличилось в два раза.

Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, ключевую роль в росте числа автокатастроф в конце июня – начале июля этого года сыграла экстремально жаркая погода.

«Из-за аномальной жары снижается скорость реакции водителей. К росту ДТП приводит также увеличение числа транспорта на дорогах», – сказал чиновник. Он отметил, что в Подмосковье не наблюдается сезонного снижения числа автомобилей – ежедневно по дорогам региона проезжает более 2,6 млн машин, их число увеличилось на 6%, или 150 тысяч, по сравнению с серединой лета 2020 года.

Уточняется, что речь идет о периоде с 28 июня по 12 июля.

Как отмечает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в жару обостряются заболевания, появляется сонливость и головные боли. «Также ухудшается состояние дорожного покрытия – снижаются сцепные качества, появляется колейность», – говорится в сообщении. Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок в пиковые часы жары и обязательно брать с собой питьевую воду.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 6 часов назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Расследование 6 дней назад

Могилу Тесака никто не осквернял. Она утопает в цветах и нацисткой символике

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 2 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 52 минуты назад

Россия побила очередной рекорд по смертности от коронавируса за сутки

Общество 1 час назад

В Тобольске задержали сбившего полицейского депутата, он находится в ИВС

Происшествия 1 час назад

Известный российский ученый Иван Пигарев умер после столкновения с самокатом

Общество 1 час назад

В Москве возбудили уголовное дело из-за поддельных сертификатов о вакцинации на Госуслугах

Общество 2 часа назад

Роструд: Отказавшихся вакцинироваться следует отстранять от работы без сохранения зарплаты

Общество 2 часа назад

Полиция Гаити задержала еще двух причастных к убийству президента республики

Общество 3 часа назад

В Москве во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, грозы и град

Здоровье и дом 4 часа назад

Кардиохирург предупредил о небольшом риске для сердца после вакцинации от COVID-19 у детей

Общество 4 часа назад

Большинство предпринимателей в России готовы к новому локдауну

Общество 5 часов назад

Около 62% россиян хотели бы стать самозанятыми, останавливает страх не найти клиентов

Расследование 6 часов назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Общество 12 часов назад

Меркель бессильна: Немецкие власти отказались ремонтировать дорогу в омской деревне

Политика 13 часов назад

Кому арест, кому госпитализация: как изолируют независимых кандидаток перед выборами

Происшествия 14 часов назад

Дошкольник украл у бабушки 275 тысяч, чтобы купить игрушки. Его задержала полиция

Общество 15 часов назад

"Татуировки – временное решение": Несмиян заподозрил скорое "чипирование" россиян

Общество 16 часов назад

"Прорыв собянинской Москвы": депутат Госдумы об идее о татуировках в виде QR-кодов

Расследование 16 часов назад

Иван Голунов начал цикл расследований о самых богатых региональных бизнесменах

Общество 17 часов назад

20 идей по развитию страны от Дмитрия Давыдова

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика