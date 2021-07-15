Число погибших на дорогах Подмосковья в жару увеличилось вдвое

По сравнению с летом 2020 года количество жертв ДТП в Московской области увеличилось в два раза.

Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, ключевую роль в росте числа автокатастроф в конце июня – начале июля этого года сыграла экстремально жаркая погода.

«Из-за аномальной жары снижается скорость реакции водителей. К росту ДТП приводит также увеличение числа транспорта на дорогах», – сказал чиновник. Он отметил, что в Подмосковье не наблюдается сезонного снижения числа автомобилей – ежедневно по дорогам региона проезжает более 2,6 млн машин, их число увеличилось на 6%, или 150 тысяч, по сравнению с серединой лета 2020 года.

Уточняется, что речь идет о периоде с 28 июня по 12 июля.

Как отмечает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в жару обостряются заболевания, появляется сонливость и головные боли. «Также ухудшается состояние дорожного покрытия – снижаются сцепные качества, появляется колейность», – говорится в сообщении. Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок в пиковые часы жары и обязательно брать с собой питьевую воду.