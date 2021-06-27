На Урале завели дело после гибели двух работников детсада, чистивших канализацию

Два сотрудника детского сада в Свердловской области погибли во время очистки канализационных стоков.

Как пишет «Интерфакс», инцидент произошел в Таборинском районе днем 10 июля. По предварительным данным, 33-летний завхоз и 63-летний разнорабочий отравились во время очистки стоков и погибли. Их тела нашли в канализационном колодце.

СУ СК по Свердловской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 143 УК («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Учреждение проверят сотрудники областной прокуроры.