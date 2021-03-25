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Число жертв пожара в иракской больнице для коронавирусных пациентов составило 77

В стране объявлен траур по погибшим, создана специальная комиссия по расследованию причин и всех обстоятельств трагедии

Фото: Скриншот с видео

Накануне, 12 июля, в больнице для больных коронавирусом в городе Эн-Насирия в южной провинции Ди-Кар произошел серьезный пожар, число жертв составило 77. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath. 

ЧП в больнице случилось вечером в понедельник. Причиной возгорания стало неаккуратное обращение с кислородным баллоном, которое привело к его взрыву. Изначально сообщалось о 52 погибших, теперь это число увеличилось до 77 человек. Не менее 70 удалось спасти.

В связи с произошедшим министр здравоохранения провинции Саддам ат-Тавиль подал прошение об отставке. 

Премьер-министр арабской республики Мустафа аль-Казыми объявил в стране траур по погибшим. Помимо этого, он поручил создать специальную комиссию по расследованию причин и всех обстоятельств трагедии.

В апреле 2021 года в Багдаде из-за пожара в больнице погибли 82 человека, не менее 110 пострадали.

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