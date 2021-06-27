Против известной московской судьи возбудят уголовное дело. Ее сын подозревается в организации убийств

Высшая квалификационная коллегия судей России дала согласие на возбуждение уголовного дела против действующей судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат.

Кондрат вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ). Максимальное наказание за это преступление составляет 12 лет лишения свободы.

По российским законам, уголовное дело против судьи может быть возбуждено только с согласия Высшей квалификационной коллегии судей после запроса председателя Следственного комитета РФ.

Согласно информации из открытых источников, Елена Кондрат родилась 24 июня 1978 года в городе Смоленске. В 2000 году окончила Воронежский государственный университет по специальности юриспруденция. Кандидат юридических наук.

В 2008 году была назначена судьей Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Спустя несколько месяцев стала судьей Арбитражного суда города Москвы.

Как следует из сведений о доходах на сайте АГСМ, в 2017-м Кондрат задекларировала заработок в 3,2 млн рублей. Более поздних данных о ее доходах нет.

С 2008 года и по настоящее время – доцент кафедры международного права кафедры международного института управления МГИМО. На сайте университета говорится, что Кондрат является автором более 40 научных работ в области финансового права, финансового контроля и финансовой безопасности государства, в том числе монографий: «Международная финансовая безопасность и правоохранительное сотрудничество в эпоху глобализации», «Финансовая безопасность России в условиях кризиса».

В апреле следователи СК возбудили уголовное дело в отношении Николая Кондрата, который является сыном бывшего заместителя генпрокурора России Ивана Кондрата и судьи АГСМ Елены Кондрат. По данным "Известий", он обвиняется в организации двух убийств

С 2009 года по настоящее время судья также является доцентом кафедры высшей школы государственного аудита МГУ им. М.В. Ломоносова.