Вчера, в 13:35

Вакцинация спасла петербуржца от смерти на секс-вечеринке

По предварительной версии, женщина и мужчина скончались от передозировки наркотиков, еще один был госпитализирован

Фото: Global Look Press

После вечеринки на съемной квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга два человека скончались, один попал в больницу. Об этом сообщает «Фонтанка». 

Как пишет газета, скорую помощь и полицию вызвали в девятиэтажку на Будапештской улице ночью 10 июля. Прибывшие службы обнаружили на месте тело 24-летнего мужчины и 27-летней женщины. Еще один человек, 26-летний мужчина, был найден живым в тяжелом состоянии и госпитализирован.

Отмечается, что в съемной квартире проживали госпитализированный и погибший. Они вечером 9 июля устроили, по предварительной информации секс-вечеринку, куда пригласили свою подругу и еще одного мужчину. Последний рассказал, что помимо алкоголя на ней якобы были еще и запрещенные вещества. Мужчину спасло то, что после прививки от коронавируса он употреблял только алкоголь и не притронулся к наркотикам, в отличии от остальных присутствующих.

По предварительной версии, причиной гибели мужчины и женщины стала передозировка наркотиками. По факту случившегося проводится проверка. 

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