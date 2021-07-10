Вакцинация спасла петербуржца от смерти на секс-вечеринке

После вечеринки на съемной квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга два человека скончались, один попал в больницу. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как пишет газета, скорую помощь и полицию вызвали в девятиэтажку на Будапештской улице ночью 10 июля. Прибывшие службы обнаружили на месте тело 24-летнего мужчины и 27-летней женщины. Еще один человек, 26-летний мужчина, был найден живым в тяжелом состоянии и госпитализирован.

Отмечается, что в съемной квартире проживали госпитализированный и погибший. Они вечером 9 июля устроили, по предварительной информации секс-вечеринку, куда пригласили свою подругу и еще одного мужчину. Последний рассказал, что помимо алкоголя на ней якобы были еще и запрещенные вещества. Мужчину спасло то, что после прививки от коронавируса он употреблял только алкоголь и не притронулся к наркотикам, в отличии от остальных присутствующих.

По предварительной версии, причиной гибели мужчины и женщины стала передозировка наркотиками. По факту случившегося проводится проверка.