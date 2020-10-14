Продавец извинился перед главой Роспотребнадзора за намерение "окунуть туда, откуда вылезли"
"Побычивший" на главу Роспотребнадзора продавец-консультант из Калининграда с помошью ОМОНа упал лицом на асфальт
В Калининграде силовики задержали мужчину 1982 года рождения, который распространил в Instagram видео, где в агрессивной форме критикует ограничительные меры, введенные главным санитарным врачом.
«Я и мои ребята, у нас руки длинные, мы достанем из под земли и окунем туда, откуда вы вылезли»
, – с таким посланием калининградец обратился к главе Роспотребнадзора Калининградской области Елене Бабуре.
Выяснилось, что мужчина работает продавцом-консультантом, а ранее уже был судим по статье о мошенничестве.
Правоохранители задержали «борзого» горожанина рядом с подъездом жилого дома. Во время общения с сотрудниками мужчина на камеру попросил прощения у Елены Бабуры.
Против калининградца возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти.
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