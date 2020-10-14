Продавец извинился перед главой Роспотребнадзора за намерение "окунуть туда, откуда вылезли"

Выяснилось, что мужчина работает продавцом-консультантом, а ранее уже был судим по статье о мошенничестве.

Правоохранители задержали «борзого» горожанина рядом с подъездом жилого дома. Во время общения с сотрудниками мужчина на камеру попросил прощения у Елены Бабуры.

Против калининградца возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти.