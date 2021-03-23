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При крушении военного самолета на Филиппинах погибло не менее 17 человек

На данный момент известно о 40 пострадавших и гибели 17 человек

Фото: Global Look Press

Самолет ВВС Филиппин, на борту которого находилось 85 человек, разбился при посадке в районе архипелага Сулу на юго-западе страны. Об этом, как передает ТАСС, сообщил командующий Военными силами страны Сирилито Собеджана.

Согласно информации ВВС Филиппин, самолет С-130 потерпел крушение сегодня утром. Во время приземления в аэропорту он пропустил взлетно-посадочную полосу и врезался в близайшую деревню, после чего загорелся. Для борьбы с огнем на место происшествия прибыли пожарные.

«В настоящее время мы делаем все возможное, чтобы спасти пассажиров и экипаж», — рассказал командующий ВС и добавил, что спасательная операция продолжается. 40 человек уже были спасены из-под обломков и помещены в госпиталь.

По словам министра национальной обороны республики Дельфино Лорензана, в результате крушения самолета C-130 погибли по меньшей мере 17 человек.

«Сегодня в полдень (07:00 мск) в аэропорту Холо при посадке разбился самолет C-130, входивший в состав ВВС Филиппин. В первоначальном отчете говорится, что на борту находились 92 человека, в том числе три пилота и пять членов экипажа. «На данный момент 40 пострадавших, они были спасены, 17 тел извлечены. Спасательные работы продолжаются», — уточнил министр.

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