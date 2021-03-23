На тамбовского активиста, который планировал обратиться к Путину, напали с ножом

На мужчину из Тамбовской области, который готовил обращение к Путину из-за строительства мусорного полигона, сегодня утром напали трое неизвестных. Они избили его и три раза ударили ножом.

Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел в восемь утра, в селе Берëзовка.

Трое неизвестных поджидали активиста Романа Герасимова возле его дома. Мужчину вытащили из машины и начали избивать. Ему на помощь выбежали жена и сын, но в их сторону нападавшие распылили газовый баллончик.

Злоумышленники жестоко избили активиста, ударили ножом в живот, грудь и ногу. После этого они скрылись на машине без номеров.

Представитель пресс-службы ГУ МВД по Тамбовской области рассказал ТАСС, что сейчас на месте преступления проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение Тамбова.

Как отмечает Baza, активист вместе с другими жителями Сосновского района готовил обращение к Прямой линии с Владимиром Путиным с просьбой не допустить строительства мусорного полигона рядом с их домами. С ним связались из редакции и попросили быть готовыми выйти в эфир, но неожиданно в день обращения на территории Дегтянского сельсовета выключили интернет. Помимо этого, в день прямого эфира неизвестные порезали колесо автомобиля Романа.