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В детском лагере девушка зарезала подругу из-за спора, кто из них лучший вожатый

Конфликт произошел в Подмосковном детском лагере ночью, когда дети спали и ничего не видели

Фото: Global Look Press

В детском лагере «Доброе» в Подмосковье вожатая зарезала подругу ножом из-за спора о том, кто из них лучший вожатый. Об этом пишет ТАСС

Как рассказал источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, во время распития алкоголя между девушками завязался спор, который перерос в конфликт, и одна из них напала на вторую с ножом. 

В ходе драки вожатые ранили друг друга. Одна из них погибла от ножевого ранения в область сердца, вторая получила резаные раны, когда выхватывала оружие у соперницы. 

Собеседник агентства добавил, что конфликт произошел ночью, когда дети спали.

По данным Life, 22-летняя Александра О. и погибшая, 20-летняя Алла Ф. учились вместе и были подругами. Сейчас Александра задержана и находится в Следственном комитете.

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