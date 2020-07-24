В детском лагере девушка зарезала подругу из-за спора, кто из них лучший вожатый

В детском лагере «Доброе» в Подмосковье вожатая зарезала подругу ножом из-за спора о том, кто из них лучший вожатый. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, во время распития алкоголя между девушками завязался спор, который перерос в конфликт, и одна из них напала на вторую с ножом.

В ходе драки вожатые ранили друг друга. Одна из них погибла от ножевого ранения в область сердца, вторая получила резаные раны, когда выхватывала оружие у соперницы.

Собеседник агентства добавил, что конфликт произошел ночью, когда дети спали.

По данным Life, 22-летняя Александра О. и погибшая, 20-летняя Алла Ф. учились вместе и были подругами. Сейчас Александра задержана и находится в Следственном комитете.