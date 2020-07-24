Шестнадцатилетний проводник погиб после нападения медведя на туристов в Красноярском крае

Медведь напал на туристов у озера Медвежье в национальном парке Ергаки Красноярского края, один человек погиб, второй получил травмы.

«В результате нападения медведя на туристическую группу из 13 человек пострадал и погиб ребенок 16 лет», — приводят слова представителя МЧС РИА Новости.

Отмечается, что на месте инцидента находятся четыре спасателя, которые выводят с маршрута травмированного туриста и оставшуюся группу.

Как удалось выяснить агентству Life, погибшим оказался 16-летний парень по имени Максим, который был проводником туристов. Медведь напал на него, когда он пошёл на стоянку за продуктами.

Двое мужчин из состава туристической группы отправились на поиски проводника и обнаружили его парня и медведя рядом с ним. Зверь накинулся на людей, один из туристов пытался отбиться с помощью ножа и ранил его, а сам получил травму плеча и ягодицы. Второй мужчина притворился мертвым и остался невредим.

Как добавили в местных экстренных службах, туристы сейчас находятся в безопасности. Медведь был застрелен вызванными на место случившегося сотрудниками природнадзора.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.