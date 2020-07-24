Двое российских туристов пострадали в результате стрельбы в Абхазии

Двое российских туристов в Абхазии получили ранения в результате стрельбы в кафе. Об этом пишет Spuntik-Абхазия.

Уточняется, что инцидент произошел ночью 15 июня в кафе «Апсны» при пансионате «Самшитовая роща» в Пицунде.

По словам очевидцев, к компании туристов подошел человек и стал приставать к девушкам. После просьбы не мешать он достал пистолет и открыл стрельбу.

МВД Абхазии установило, что 43-летний гражданин Абхазии Пилия Дмитрий Викторович произвел выстрелы из пистолета неустановленного образца и нанес одному из туристов три огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обеих ног, а второму — шесть огнестрельных ранений в область левой ноги и таза.

Пострадавшие россияне были доставлены Гагрскую больницу и после оказания первичной помощи госпитализированы в Сочи. Как рассказал директор пансионата «Самшитовая роща» Игорь Акалович, стрелявший был также ранен осколком от выпущенных пуль, его отвезли в больницу Сухума. «Наши медики пытаются связаться с коллегами из России. Пока нам только известно, что у одного из пострадавших состояние тяжелое, у другого полегче. Детали обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить», — добавил он.

Известно, что Пилия ранее неоднократно привлекался к ответственности за различные правонарушения, в том числе за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия.