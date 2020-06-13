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В Казани ввели режим ЧС после пожара на газохранилище, при котором погиб человек

Общество - Происшествия
10:17, 13 июня 2020

В Казани ввели режим ЧС после пожара на газохранилище, при котором погиб человек

Режим чрезвычайной ситуации был введен после пожара в газохранилище газораспределительной станции в Казани.

«По состоянию на 7.00 мск 13 июня 2020 года для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, был введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация"», – сообщается на сайте Главного управления МЧС по Татарстану. 

Авария случилась вечером накануне, 12 июня. Как пишет ТАСС, взрыв и пожар произошли на наземном стационарном объекте емкостью 170 кубометров на территории газораспределительной станции ООО «Газпром сжиженный газ». В результате ЧП погиб один человек, двое, по уточненным данным, пострадали, их жизни в настоящий момент ничто не угрожает.

СУ СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по статье 217 УК («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах»).

По данным МЧС, существовала угроза распространения огня на соседние резервуары. В тушении приняли участие 199 человек и 58 единиц техники.

 

Теги: #Пожары в России #Взрывы газа

Рубрика: Происшествия

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