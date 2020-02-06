В Италии датский 3D-дизайнер убил супругу-россиянку и покончил с собой

В доме на севере Италии полиция обнаружила тела 32-летней гражданки России и ее 39-летнего супруга из Дании.

Как пишет издание La Repubblica, трагедия произошла в городе Пиоссаско на севере Италии, недалеко от Турина. Рано утром соседи услышали, как женщина зовет на помощь, и вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия карабинеры проникли в квартиру и нашли там тела россиянки Анны Марочкиной и ее мужа, гражданина Дании Андреаса Педерсена.

По версии правоохранительных органов, между супругами разгорелся конфликт, мужчина набросился на жену и убил ее, а затем свел счеты с жизнью.

В данный момент выясняются обстоятельства инцидента.

Сообщается, что пара поселилась в Пиоссаско около года назад. Оба работали в компании, занимавшейся 3D-моделированием. Они были женаты пять лет.

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