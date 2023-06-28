Олег Басилашвили: Мы вечные лакеи

Пирожки – ему, рассказы о театре и кино – мне. Так мы договорились с Олегом Валериановичем, и он тут же начал уминать заботливо приготовленные и выставленные на стол старшей дочерью Ольгой кулинарные изыски.

Пирожки таяли на глазах...

На даче актера в поселке Репино, куда он с супругой перебрался из центра Санкт-Петербурга еще в начале пандемии, было тихо и очень уютно. Басилашвили с порога предупредил, что на интервью у меня «ровно час, и ни минутой больше!» А за кофе с пирожками в итоге проговорили больше четырех часов. И ушла я лишь потому, что отходила последняя электричка, хотя радушный хозяин и спать готов был уложить у себя дома.

Даты

1934 – родился 26 сентября в Москве, в семье директора техникума и филолога

1939 – дебютировал в кино в комедии «Подкидыш» (в роли мальчика на велосипеде)

1956 – окончил Школу-студию МХАТ

1959 – стал ведущим актером БДТ им. Горького (ныне – им. Товстоногова)

1984 – получил звание народного артиста СССР

1990 – избран народным депутатом РСФСР

– Олег Валерианович, в родном Большом драматическом театре вы играете с Алисой Фрейндлих спектакль «Лето одного года». Что дает силы выходить на сцену, несмотря на ваши – да это и не секрет вовсе! – без малого 89 лет?

– Мы же числимся в штате, зарплату получаем... (улыбается)

– А если без шуток?

– В этом спектакле, поставленном режиссером Андреем Прикотенко, содержится такое, что может вызвать у зрителей добрые чувства: милосердие, сочувствие, так необходимые всем нам сегодня. Сейчас вообще, на мой взгляд, каждый работник театра должен задуматься о той позиции, которую занимает. Это должна быть искренняя позиция, позиция, продиктованная совестью. Я артист театра, которым руководил Георгий Александрович Товстоногов, и ему обязан своей судьбой. Всегда вспоминаю его и пытаюсь представить себе его указания по поводу того, что мы делаем на сцене сейчас.

– В трагикомедии Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», где вы сыграли жителя свалки Елистратова, паровоз уносил героев куда-то ввысь. В нынешнее время сесть на такой поезд в небо – это все, что нам осталось?

– Я живу на побережье Финского залива, где множество ресторанов, кафе, караоке и прочего. Вы бы видели, что тут происходит по вечерам: салюты, танцы, веселье. Большинству так комфортно, так хорошо. Они даже не замечают, что со страной происходит что-то не то... Жарят шашлыки – и оставляют кучи мусора на пляже. А потом приезжают финны, которым эта земля когда-то принадлежала, собирают всё в мешки и увозят. Финны!

«К Шекспиру был равнодушен»

– У вас, при вашем блестящем послужном актерском списке, остались роли, которые вы бы хотели сыграть, но не сыграли?

– Да. Я бы очень хотел сыграть Федю Протасова в «Живом трупе» Льва Толстого, царя Федора у Алексея Толстого, Иванова – у Чехова. Но сейчас уже поздно об этом думать. Короля Лира мне как-то предлагали, но я отказался, потому что был равнодушен к Шекспиру, да-да... И тогда не мог понять: что играть и зачем? Только сейчас начинаю осознавать, как можно было бы сыграть до дрожи.

– А еще отказались от роли Ипполита в «Иронии судьбы», потому что незадолго до съемок умер ваш отец.

– Эту роль вместо меня замечательно исполнил Юрий Яковлев. Очень смешно и очень достоверно. Я бы так не смог.

– Говорят, многие актеры наделены даром предвидения. Когда и как, на ваш взгляд, завершится СВО?

– Никогда она не завершится, потому что во время переправы коней не меняют. А ради этого все и было сделано, на мой взгляд. Будут скакать с места на место, погибнут сотни, тысячи людей. Мало того, даже если Владимир Владимирович уйдет в отставку, ничего не изменится.

– Много говорят о том, что мы на пороге новой гражданской войны, да и последние события с пригожинским бунтом это косвенно подтвердили.

– Гражданская война перманентна. Я вижу, что общий нравственный уровень в стране очень сильно падает. Это большая опасность, ведущая к разрушению государства и исчезновению народа.

– Вы верите в нас, в наше поколение, кому за 30? Мы еще способны на что-то, можем изменить хоть какую-то малость?

– Не знаю... То, что было сделано нашим поколением, мной, в частности, и моими единомышленниками вместе с Борисом Ельциным, Егором Гайдаром, с их сторонниками, было направлено не только на то, чтобы люди могли хорошо зарабатывать, но и на то, чтобы они нравственно росли, чувствовали себя хозяевами своей страны. Мы все для этого делали, получая за это плевки, удары, смерти, кровь. Я через все это прошел. А теперь это всё мы, простите за грубость, про...ли.

Помню, едем по улице Горького, по Тверской нынешней. Остановились на красный свет, а рядом с нами грузовичок маленький, и водитель нас узнал: «Ну, поздравляю вас, справились с ГКЧП. Теперь налаживайте – даем вам год» – и поехал дальше. Все ждали, что мы лично что-то «наладим», а они будут сидеть и ждать.

Мы – вечные лакеи. Проявить самостоятельность – это рисковать очень многим. Я помню, какая ненависть лилась на затылки того же Собчака, Афанасьева, Травкина, Ковалева. На мою голову, когда я выступил и поддержал реформы. Я к ним призывал, вызвав огромную ненависть большинства зала, потому что из 1050 участников Съезда народных депутатов РСФСР нас, демократов, был мизер, основная масса – коммунисты.

Когда окончилось заседание, я вышел из Спасских ворот и пошел домой, на Покровку. Вдоль дороги выстроился коридор с красными знаменами и людьми с мешками 5-копеечных монет. Они брали эти медяки пригоршнями и кидали мне в лицо, по глазам, и плевали в меня, а рядом шли коммунисты и смеялись. И милиция посмеивалась. Вот такое было время. А ведь именно тогда мы заложили основы экономического бума, который худо-бедно начался в 2000-х.

Очень хотелось бы, чтобы ваше поколение сейчас сделало что-то подобное. Нам не хватает вашей энергии.