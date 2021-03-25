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Солевой спрей способен задержать распространение коронавируса в легких

Раствор с морской водой останавливает распространение SARS-CoV-2 в лёгких пациентов, как показало исследование

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Фото: @Pixabay

Бразильские учёные считают раствор с солёной морской водой подходящим средством для терапии коронавируса. Однако, хотя данный раствор препятствует размножению SARS-CoV-2, он не даёт стопроцентной защиты от инфекции и не является полноценным лекарством. Исследователи из Университета Сан-Паоло полагают, что раствор можно эффективно применять в первые несколько дней после заражения. 

В ходе исследования солевой раствор хлорида натрия с концентрацией в 1,1% снижал уровень репликации вируса на 88% при тестировании заражённых клеток в лаборатории. Сокращение уровня репликации вируса говорит о снижении тяжести заболевания и воспалительной реакции. 

Но исследование является доклиническими. А это значит, что на следующем этапе необходимо проверить воздействие солевого раствора на лабораторных животных, и если стратегия окажется эффективной, испытать на людях. Учитывая тяжесть пандемии, данные эксперименты необходимо проводить как можно быстрее. Отметим, что у раствора с солёной водой вряд ли может быть такой же набор потенциальных побочных эффектов, как у полноценных лекарств со сложной химической формулой.

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