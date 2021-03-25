Фоторепортаж: Как "волшебник" Иван Кулебякин спас день ВДВ

Как прошел главный праздник российских десантников в Парке Горького в Москве - в фоторепортаже корреспондента Sobesednik.ru Дмитрия Каверина.

Несмотря на коронавирус и начало рабочей недели, в парке гуляло достаточно много людей. Не обошлось без традиционного купание в фонтанах, десантники пели песни, танцевали, встречали старых и новых знакомых. В целом праздник прошел без громких происшествий и вмешательства сотрудников полиции.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿Перед входом в парк корреспондент встретил актера Ивана Кулебякина, который называет себя волшебником. Он рассказал, что спас День ВДВ разогнав тучи над Москвой и поздравил всех с праздником.