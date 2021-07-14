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"Лавроненко сошел с ума, согласившись сниматься в этой халтуре": зрители разгромили финал "Содержанок-3"

Аудитория не стесняется в выражениях, высказываясь в адрес сериала

Фото: кадр из сериала «Содержанки»

“После финала второго все гадали, куда убежала Лена, теперь гадают, она или не она сдала Глеба. Четвертый сезон?” - пишет поклонник сериала.

“Я точно знаю, чего я НЕ хочу: "Содержанки-4". Ни в театре, ни в сериале, ни в полном метре. Весь третий сезон можно было уложить в серию 9 сезона 2. Но бюджет был уже освоен, и надо было хоть что-то выдать на-гора. Туева хуча хороших (?) известных актеров (артистов), а в результате – пшик, даже не на постном масле. Кто виноват? Что делать?» - возмущается посетительница сайта kino-teatr.ru.

“Благодарю покорно вас, создатели сего проекта! Я не поняла всю глубину и философскую составляющую вашего замысла, но осознала, как сурова и неказиста доля содержанок. "Принцев мало, и на всех их не хватает", приходится делиться и меняться. Да и содержателям не легче», - иронизирует ее «коллега».

“Как позорно Глеба сдала Лена… отвратительно, а я почти ей поверила. Актриса из неё конечно никудышная, покер-фейс и светить своим уставшим первым размером – все, что она может, - пишет еще одна зрительница. - Крутова, конечно, тварь, но сколько обаяния ! Ее голосок просто сводит с ума, как и Илюшины штанишки. Сделали дело и умотали в закат, молодцы. Понравился Дарюс, очень натурально играл престарелого гея и алкашировал всю дорогу. Катя отвратительна, ну проститутка, что с неё взять? Чистяков так и не отобрал у тигра тигрицу, декорации из Якитории утомили. Сейф, стоящий на самом видном месте в их суши баре, серьезно ? Компромат на всю Москву хранится в гостиной?”

Некоторые резюмируют еще более резко, например, «Лавроненко сошел с ума ,согласившись сниматься в этой подделке и халтуре. Из всей этой кунсткамеры симпатичен был только Гилев”.

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