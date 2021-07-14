Без картошки - ни пюре, ни окрошки: как выкопать, сохранить и переработать любимую культуру огородников

Торопиться не надо

Часто после уборки клубни тут же опускают в погреб. Это ошибка. Температура там 5-7 градусов, поэтому на кожуре с трудом образуется пробковая ткань и ранки не затягиваются. Картофелю нужен так называемый лечебный период, лучше трехдневный. В темном, хорошо проветриваемом помещении. Этого срока достаточно, чтобы проявились возможные болезни. Тогда клубни осматривают, перебирают, удаляют больные. Наиболее благоприятная температура для «лечения» - 18-23 градуса. Спустя указанное время ее снижают, переносят картошку в более прохладное помещение.

За месяц до закладки в погреб или подвал клубни надо продезинфицировать двухпроцентным раствором медного купороса или дымом от сухих растений полыни или пижмы.

Отходы от гнилей увеличатся раз в десять, если картофель убирать в холод и тут же отправлять на хранение. Обеззаразьте клубни, прежде чем спустить в подвал. Подожгите в нем березовые сучья. Пока дым не рассеялся, разложите в хранилище картофель. После «копчения» клубни вкус не изменят, а лежать будут дольше. Можно обработать картофель 1-процентным раствором соляной кислоты или погрузить на 1 минуту в 5-процентный раствор йодированной поваренной соли. На кожуре образуется тонкий равномерный слой, который защищает от недугов.

Мыть или не мыть?

Некоторые огородники переслаивают клубни зелеными листьями рябины в соотношении 5:1, сухой полынью, снытью, крапивой, луковой шелухой, папоротником, мелиссой лимонной. Эти растения выделяют фитонциды, которые способны сберечь урожай. Попробуйте смочить клубни суточным настоем из сныти, полыни, табака в соотношении 1:1:1. На 100 килограммов картофеля вам понадобится всего 2 стакана этого настоя. Но перед закладкой на хранение картофель просушите. Если такие приемы вам не подходят, опудрите клубни мелом или цементом. Расход тоже небольшой –200 граммов на 100 килограммов картофеля.

Хорошую службу сослужат биологические препараты: Ризоплан, Триходермин, Агат-25, Бактофит. Чтобы обработать 100 килограммов достаточно 1 литра рабочего раствора. Как его приготовить, указано в инструкции к препарату. Клубни опрысните или подержите минуту в растворе.

Некоторые огородники закладывают картофель в погреб вымытым. Вымоют, просушат под навесом и спускают в подпол. На чистых клубнях видны все дефекты. Есть старинный прием сохранения картофеля и овощей в торфяной крошке. Убранные клубнеплоды укладывают в ящик. Растирают в порошок торф и этой пылью плотно обсыпают клубни. Держат их, конечно, в подполе.