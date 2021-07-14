Без картошки - ни пюре, ни окрошки: как выкопать, сохранить и переработать любимую культуру огородников
Секреты выращивания "второго хлеба"
За несколько дней до уборки картофеля ботву лучше срезать и отправить в компостную кучу. Несрезанная ботва может стать источником заражения клубней грибными болезнями, в частности фитофторозом. После удаления ботвы у картофеля дубеет кожура, клубни меньше страдают от механических повреждений, а значит и дольше сохраняются.
Нахлебники
Дачники теряют львиную долю урожая не только из-за различных гнилей, фитофтороза, поражений проволочником. Часто причиной недобора становится картофельная нематода. Этот карантинный вредитель паразитирует на корнях и клубнях. Зараженные растения образуют меньше стеблей, отстают в росте, нижние листья желтеют и увядают. Клубней бывает один-два либо их нет вовсе.
Возникший очаг заражения гасят, чередуя культуры, выращивая нематодоустойчивые сорта картофеля, такие как Пригоий 2, Мечта, Вильня, Нада, Русалка, Кристалл, Нарочь, Белорусский 3, Жуковский ранний, Гранат, Диамант, Приор, Санте, Рокет.
Оздоровить участок от картофельной нематоды можно так. После уборки картофеля почву перекопайте и посейте рожь. Через некоторое время можно будет полюбоваться зеленой щеткой всходов. Они подрастут и уйдут под снег. Весной посевы перекопайте, и участок снова будет готов принять овощные растения. Посевы ржи очищают зараженную почву от нематоды.
Торопиться не надо
Часто после уборки клубни тут же опускают в погреб. Это ошибка. Температура там 5-7 градусов, поэтому на кожуре с трудом образуется пробковая ткань и ранки не затягиваются. Картофелю нужен так называемый лечебный период, лучше трехдневный. В темном, хорошо проветриваемом помещении. Этого срока достаточно, чтобы проявились возможные болезни. Тогда клубни осматривают, перебирают, удаляют больные. Наиболее благоприятная температура для «лечения» - 18-23 градуса. Спустя указанное время ее снижают, переносят картошку в более прохладное помещение.
За месяц до закладки в погреб или подвал клубни надо продезинфицировать двухпроцентным раствором медного купороса или дымом от сухих растений полыни или пижмы.
Отходы от гнилей увеличатся раз в десять, если картофель убирать в холод и тут же отправлять на хранение. Обеззаразьте клубни, прежде чем спустить в подвал. Подожгите в нем березовые сучья. Пока дым не рассеялся, разложите в хранилище картофель. После «копчения» клубни вкус не изменят, а лежать будут дольше. Можно обработать картофель 1-процентным раствором соляной кислоты или погрузить на 1 минуту в 5-процентный раствор йодированной поваренной соли. На кожуре образуется тонкий равномерный слой, который защищает от недугов.
Мыть или не мыть?
Некоторые огородники переслаивают клубни зелеными листьями рябины в соотношении 5:1, сухой полынью, снытью, крапивой, луковой шелухой, папоротником, мелиссой лимонной. Эти растения выделяют фитонциды, которые способны сберечь урожай. Попробуйте смочить клубни суточным настоем из сныти, полыни, табака в соотношении 1:1:1. На 100 килограммов картофеля вам понадобится всего 2 стакана этого настоя. Но перед закладкой на хранение картофель просушите. Если такие приемы вам не подходят, опудрите клубни мелом или цементом. Расход тоже небольшой –200 граммов на 100 килограммов картофеля.
Хорошую службу сослужат биологические препараты: Ризоплан, Триходермин, Агат-25, Бактофит. Чтобы обработать 100 килограммов достаточно 1 литра рабочего раствора. Как его приготовить, указано в инструкции к препарату. Клубни опрысните или подержите минуту в растворе.
Некоторые огородники закладывают картофель в погреб вымытым. Вымоют, просушат под навесом и спускают в подпол. На чистых клубнях видны все дефекты. Есть старинный прием сохранения картофеля и овощей в торфяной крошке. Убранные клубнеплоды укладывают в ящик. Растирают в порошок торф и этой пылью плотно обсыпают клубни. Держат их, конечно, в подполе.
Простые правила
Чтобы растения картофеля меньше болели и повреждались вредителями, усвойте несколько правил.
Высаживайте только районированные сорта. Постарайтесь не сажать картофель по картофелю, после других пасленовых культур и рядом с ними. Не используйте для посадки случайный посадочный материал. Не накрывайте выкопанный картофель ботвой, так как от всякого соприкосновения с ней клубни заражаются фитофторозом и бактериальными болезнями.
Для длительного хранения используйте лежкие сорта: Жуковский ранний, Луговской, Удача, Резерв, Ресурс, Эффект, Голубизна.
Наверняка часть собранного картофеля вы захотите оставить на семена. Не смешивайте его с предназначенным на еду. Семенные клубни на 10-12 дней оставьте на свету (в хорошую погоду - под открытым небом, в ненастье – под навесом). Время от времени осматривайте их и переворачивайте, больные удаляйте. В результате озеленения в картофеле появляется алкалоид соланин. Он вреден для здоровья. Есть такой картофель нельзя, но семена сохраняются лучше.
Во время хранения обязательно нужно регулярно осматривать клубни.
В куче здоровых клубней всегда окажется несколько подгнивших или гнилых. Уберите их, чтобы не распространяли заразу. Если вы заложили картофель на скорую руку, не дали ему перед закладкой обсохнуть и слегка охладиться, возможно, придется поднимать клубни наверх, перебирать и просушивать, а потом снова опускать в погреб.
А как сберечь картофель в городской квартире, где ни подвалов, ни погребов? Несколько мешков (кстати, лучше сшить их из трехслойного лутрасила) могут пролежать на застекленном балконе всю зиму, если не будет очень сильных морозов. Разумеется, мешки нужно хорошо укрыть со всех сторон. В ход идут старые ватные одеяла, вышедшие из употребления ковры, тряпье. Если по прогнозу ожидается сильный мороз, мешки внесите в комнату и поставьте возле балконной двери. Через сутки-другие, когда мороз спадет, их снова отправьте на балкон. Таким же способом можно хранить свеклу и морковь в полиэтиленовых пакетах.
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