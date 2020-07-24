«Мальков — подкаблучник!»

Анастасия Макеева продолжает воевать за свое личное счастье. На днях актриса побывала в студии Андрея Малахова, где встретилась с бывшей женой своего нового мужа Романа Малькова Светланой. Сергей Соседов наблюдал за происходящем и усомнился в искренности чувств актрисы. Шокирован он и самим Романом.

- Мальков говорит муторно, тяжело, — говорит Соседов. — Он, конечно, недалекий! Хотя поначалу производил хорошее впечатление. Когда он помалкивает, лучше смотрится. Знаете, есть песня: «Если в другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло!» Вот это как раз тот самый случай.

За кулисами шоу Макеева подралась с бывшей женой Романа, родившей ему четверых детей. Потасовку двух дам Сергей не наблюдал. Ему хватило увиденного в студии.

- Андрюше Малахову было трудно вести программу, он без конца призывал всех к порядку, — продолжает Соседов. — А Макеева… А что Макеева? Она на своего мужа смотрит как на добычу, как на вещицу. Мне кажется, она над ним довлеет. Со стороны Роман производит впечатление подкаблучника. Наверное, так и есть.



