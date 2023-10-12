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В прошлый четверг, в 9:08

Поддержу Навального хотят признать диагнозом

Бывшего руководителя Института программных систем имени Айламазяна РАН Сергея Абрамова обвиняют в финансировании экстремистской организации и ходатайствуют о помещении его в психиатрическую больницу.

Ленинский районный суд Ярославля начнет рассмотрение ходатайства о помещении ученого в стационар минимум на три недели с целью проведения экспертизы. Рассмотрение это го ходатайства, по словам представителя суда, пройдет в закрытом режиме. Абрамова обвиняют в перечислении денег Фонду борьбы с коррупцией (признан иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России).

В конце ноября Сергей Абрамов выступил на Национальном суперкомпьютерном форуме в Переславле-Залесском. Мероприятие было посвящено перспективам развития национальной суперкомпьютерной отрасли, на форум собрались ведущие российские производители компьютерной техники из научных центров, приехали представители ведущих вузов. «Собеседник» поговорил с одним из сотрудников компании «Иммерс», принявшим участие в мероприятии.

Иван Хребтовский несколько лет лично знаком с Сергеем Абрамовым, и вот что он говорит:

– Я виделся с ним на форуме, он там выступал. Сергей Абрамов адекватно оценивает сложившуюся ситуацию в рамках тех обстоятельств, в которых находится, он человек абсолютно нормальный, радеющий за компьютерную отрасль. Мы с ним как раз обсуждали перспективы развития компьютерной отрасли в России. Человек здравый, в трезвом уме и ясной памяти. Действия, которые предпринимаются – это все шаги органов, которые руководствуются только своими доводами, других доводов не слушают, и здесь я бессилен что-либо прокомментировать, – сообщил Иван Хребтовский.

Сергей Абрамов – доктор физико-математических наук, специалист в области системного программирования и IT. С 2003 по 2022 год он был исполняющим обязанности директора и директором Института программных систем. В 2006 году Сергей Абрамов получил премию правительства страны в области науки и техники за разработку высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства «СКИФ».

По словам ученого, это уже четвертая попытка его в чем-то обвинить, но на этот раз зашли очень далеко. Заблокированы личные счета, а также счета четырех юрлиц, связанных с ним. Логика у органов, конечно, потрясающая: если ты перечислял деньги вот этим, на которых звездочки уже ставить некуда, давай-ка проверим, в здравом ли ты уме.

Рубрика: Политика

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