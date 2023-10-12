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В прошлый четверг, в 9:09

«Не стану себя оговаривать»

Иностранный агент №406 Илья Яшин* в очередной раз объяснил, почему себя таковым не считает.

С речью политик выступил в тюремной робе в ИК-3 города Сафоново Смоленской области, где он с конца ноября отбывает срок в 8,5 лет за «фейки» о ВС РФ и где его настигли претензии Роскомнадзора, недовольного тем, что оппозиционер* с июля 2022-го не маркирует себя как иноагента в соцсетях.

– Закон «Об иностранных агентах» по сути и не закон вовсе, а юридический инструмент, его задача – подавление инакомыслия, – обратился Илья Яшин* к судье Бабушкинского райсуда Москвы Людмиле Ворониной и к слушателям. – Минюст в произвольном порядке формирует список лиц, представляющих угрозу монополии Путина на власть. Власть говорит мне: ты должен публично признать себя врагом Отечества и добровольно расписаться в работе на чужое правительство. А если нет – мы сначала тебя оштрафуем, а потом ты получишь еще одно уголовное дело и новый срок. Вот мой ответ: я не стану себя оговаривать. Ни дня в жизни я не обслуживал иностранные государства. Со студенческих лет отстаивал интересы только России и ее граждан. Продолжаю это делать... Вы не услышите от меня упрека в адрес тех, кто выполняет это требование – как не стал бы осуждать евреев в нацистской Германии, вешавших желтые звезды на одежду из опасений за жизнь. Но сам я – отказываюсь. Это мой акт гражданского неповиновения. Ярлык иноагента все равно ко мне не прилипнет.

По итогам выступления Илья Яшин* заплатит 45.000 рублей – такова сумма наложенного административного штрафа и цена несогласия.

* Власти РФ считают иноагентом.

Рубрика: Политика

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