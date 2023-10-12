«Корона» не помеха для коронации

В принципе могут, и тогда неизвестно, не затянется ли он до весны и как тогда пройдет предвыборная кампания и сами выборы президента 15–17 марта 2024 года. Карантин, как мы знаем, будет означать отмену массовых мероприятий, разного рода собраний, шествий и очного голосования.

Последние проходившие выборы в Москве в очередной раз показали, как легко получить желаемый результат при электронном голосовании. А если дело касается регионов, то нарисовать правильные цифры при любом способе голосования будет и того проще. Возможны и другие выборные фокусы, например отстранение непривившихся наблюдателей или членов всевозможных избирательных комиссий.

На прошлой неделе в ходе предвыборной кампании в крупнейших российских городах, в том числе в Москве и Петербурге, появились баннеры со скрытой рекламой предвыборной кампании «Россия без Путина». Пафос в том, чтобы объединиться всем оппозиционным силам на выборах. И тем не менее легко предположить, что у власти найдется достаточно инструментов, чтобы не допустить к участию оппозиционных кандидатов. Тот же карантин, скажем. Кашляешь? Сиди дома – не выступай.