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В прошлый четверг, в 9:14

«Как я смею у Путина великого что-то спрашивать?!»

В четверг, 14 декабря, президент РФ проведет сразу два традиционных ежегодных мероприятия – пресс-конференцию для журналистов и блогеров и прямую линию для народа.

Павел Прилучный

«А что бы вы спросили или попросили у Владимира Путина?» – поинтересовался «Собеседник» у известных россиян.

Павел ПРИЛУЧНЫЙ, актер:

– Да как я смею у Путина великого что-то спрашивать, тем более просить?! Единственное, склонив голову, могу ему в честь наступающего Нового года пожелать одного – победы. На всех фронтах.

Роман АРХИПОВ, певец:

– На главный вопрос, волновавший всех граждан страны и всех жителей планеты, Владимир Владимирович ответил накануне: да, он выдвинется на 5-й президентский срок. Но за него беспокоюсь: откуда берет для нас, грешных и недостойных, столько сил и терпения? Вот это было бы интересно узнать. Воистину он свят.

Елена АГАФОНОВА*, доярка и правозащитница из города Узловая Тульской области:

– Считаю достоинством президента признание своих ошибок и умение вовремя уйти. Скажите, когда вы, ВВП, будете обладать таким достоинством?

Таша БЕЛАЯ, певица:

– А меня приглашали на эфир с главой России! Но я испугалась и отказалась, ведь как блондинка могла растеряться и выступить не по сценарию. Например, попросить, как Дедушку Мороза, явить чудо – расчистить дороги от снега.

Евгений ПЕХТЕЛЕВ, отец убитой студентки Веры Пехтелевой, убийцу которой помиловал Владимир Путин:

– У меня вопрос к президенту есть, отправил его по телефону для приема обращений. Заранее вопрос озвучивать не стоит.

*Власти РФ считают иноагентом

Рубрика: Политика

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