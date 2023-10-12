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В прошлый четверг, в 9:09

"Диктатура одного гегемона дряхлеет"

Как Путин не стал провозглашать себя императором

На минувшей неделе в Москве прошел XXV Всемирный русский народный собор, существующий под эгидой РПЦ. На пленарном заседании его участники буквально помолились на лик Владимира Путина.

Президент действительно присутствовал в качестве лика – обращался по видеосвязи, находясь в это время в Сочи. На сцене установили огромный монитор, и, как написал в своем репортаже путинский летописец Андрей Колесников, глава государства «возвышался над участниками пленарки, как праздничная икона над остальным иконостасом».

Ну а какое религиозное собрание возможно без коллективной молитвы? Она и случилась, когда на экране появился Владимир Владимирович. Мизансцена выглядела так, будто соборяне крестятся на президента. А кто-то, может, при этом и молился. Да еще и Патриарх Кирилл признался, что молился за продолжение трудов Путина на благо Отечества.

Кстати, молились за президента не впервой. В День народного единства, что празднуется 4 ноября, на митинге в Волгограде батюшки тоже произносили словеса за здравие Владимира Владимировича.

От президента ждали, что в своей речи он как минимум, подобно Галилею, перевернет мир. Идеолог Александр Дугин накануне называл мероприятие Земским собором, «который изменит судьбы России и мира радикально». Аналогия получилась весьма прозрачной – Земский собор в 1613 году учредил новую царскую династию в стране. В телеграм-каналах распространялась информация со ссылками на зампреда собора Константина Малофеева: дескать, Путин объявит о своем выдвижении в президенты и учреждении Российской империи. Естественно, с собой во главе. Царь, как известно, помазанник Божий – на него и помолиться не грех.

Монархию во главе с Путиным тоже неоднократно предлагали учредить. Например, в 2017 году с таким предложением выступал руководитель Крыма Сергей Аксенов.

Сама же речь президента не блистала новыми красками, в ней был уже привычный джентльменский набор тем: «Диктатура одного гегемона дряхлеет, она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих». А о восшествии на царствие – ни полслова.

Выходит, зря молились?

Рубрика: Политика

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