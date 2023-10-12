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В прошлый четверг, в 9:09

Депутаты прикрылись ЧОПом

В городской Думе Костромы произошел скандал: независимого депутата Николая Сорокина попросили покинуть зал заседания из-за того, что он собирался снять на видео обсуждение городского бюджета на 2024 год.

Сорокин уже начал фиксировать на видеокамеру собрание, но мэр Костромы Юрий Журин потребовал вынести камеру в коридор, чтобы записывать с выведенного туда экрана. Сорокин возразил, что качество видео в этом случае очень плохое, в ответ депутаты покинули зал и вызвали ЧОП.

«Собеседник» поинтересовался у Николая СОРОКИНА (на фото), как все произошло.

– Николай Валерьевич, депутаты негативно реагируют на вашу видеокамеру ведь не в первый раз?

– Да. Так же было, когда обсуждали повышение зарплаты. Есть депутаты, которые работают на постоянной основе, а есть те, кто не на постоянной, поэтому у них вместо зарплаты компенсация, то есть им доплачивают за то, что они занимаются депутатской деятельностью. Кому-то очень не хотелось, чтобы люди увидели эти обсуждения, ведь видео я публикую на ютубе. Тогда конфликт и начался.

– А в этот раз что «гонителей» особенно возмутило?

– В этот раз бюджет города в первом чтении был ключевым вопросом, который депутатам не хотелось, видимо, обсуждать прилюдно. В итоге все закончилось тем, что депутаты «убежали» на первый этаж в другой зал, заперлись там, вызвали ЧОП и закончили обсуждение менее чем за 15 минут по 22 вопросам. Приняли бюджет в первом чтении – по скорости это рекорд.

– Вообще снимать на камеру в зале заседаний – обычное дело, и в Госдуме, и в Совете Федерации все фиксируется без каких-то протестов. А у вас что же так?

– Да, конечно, даже в Костромской областной думе – это в порядке вещей, а вот в городской Думе, как оказалось, неприемлемо. Можно, конечно, объявить и закрытое заседание, но если есть для этого причины: персональные данные, вопросы безопасности – в законе все это оговорено. Но ничего секретного не было ни на прошлом заседании, ни на этом.

Рубрика: Политика

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