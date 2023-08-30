Национализация по-новому

В последнее время прокуроры стали активнее требовать изъять в пользу государства различные частные активы, некоторые из которых находились в собственности нынешних владельцев довольно давно. Один за другим подаются иски в суд, причем практически во всех регионах страны. У многих возникает вопрос: неужели пересматривают итоги приватизации 1990-х?

Я бы сказал, что сегодняшний процесс вполне в тренде последних 15 лет – огосударствление экономики. Раньше преимущественно шли по пути создания какого-то нового образования – или в форме госкорпорации, или госкомпании, или (если это на муниципальном уровне) муниципального предприятия. Теперь, судя по всему, решили процесс ускорить таким образом – с помощью изъятий.

В первую очередь это касается российских фирм, принадлежащих крупным олигархам. К примеру, 17 августа Генпрокуратура подала иск против Андрея Мельниченко. Речь об энергетических активах «Сибэко». Как пишет РБК, изъятие связано с тем, что они были приобретены у структур экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, при сделке было нарушено законодательство о противодействии коррупции. На мой взгляд, если Мельниченко был добросовестным приобретателем (в юридическом смысле термина), то неважно как приобрел эту собственность Абызов. Потому что, исходя из такой логики, можно далеко зайти – например изъять бывший ЮКОС у «Роснефти».

Есть еще одна категория собственности, которой касается нынешний передел: изымаются фирмы, которые либо принадлежат бывшим достаточно крупным чиновникам, либо контролируются ими. Не могу исключить, что одним из факторов может быть попытка показательной чистки рядов.

На мой взгляд, главная причина – желание понятными власти методами организовать систему управления. Ей гораздо проще управлять крупными госкомпаниями: снимаешь трубку и даешь указания. А если речь идет о частном бизнесе, особенно малом и среднем, такая система управления не работает. Частным бизнесом можно управлять лишь косвенно – законами, регулятивными документами, стимулирующей налоговой системой и т.д.

Убежден, что принцип должен быть один: в случае, если приобретение того или иного предприятия нарушало законодательство, тогда, разумеется, есть основания по решению суда его изъять в госсобственность (в случае, если оно приобреталось у государства). При отсутствии нарушения закона никакого изъятия происходить не должно!

Есть еще одна категория – зарубежные компании. Тут процесс национализацией формально назвать нельзя. С юридической точки зрения иностранные фирмы переходят под государственное управление, а не в госсобственность. С одной стороны, это некий политический месседж: не надо уходить из России. С другой – есть проблемы с курсом рубля, которые в значительной степени связаны с оттоком капитала. Очередь в правительственную комиссию на продажу и вывод активов сегодня – несколько тысяч зарубежных компаний. Это достаточно крупные фирмы, и власть использует столь своеобразный метод притормозить вывоз капитала.

Андрей Нечаев, экс-министр экономики РФ