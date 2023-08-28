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Вчера, в 19:22

Дело ясное, что дело темное

Международное расследование крушения самолета Пригожина спустили на тормозах. Ни Межгосударственный авиационный комитет (МАК), ни Бразилия, на чьем самолете летел лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, не будут принимать участие в расследовании крушения

Фото: Reuters

Представители МАК заявили, что комитет «не проводит расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном Embraer Legacy 23 августа 2023 года в Тверской области». Embraer Legacy – самолет бразильской компании, и поэтому Бразилия предложила России совместное расследование инцидента по международным правилам, но получила вежливый отказ.

Расследованием занимается Следственный комитет РФ. Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что причиной трагедии могло быть преднамеренное злодеяние.

– Это нехорошо, надо, чтобы все заинтересованные стороны были включены в процесс расследования, – говорит заслуженный летчик-испытатель РФ, генерал-майор Магомед Толбоев. – Обычно создается комиссия, в которую входят представители той страны, где произошло крушение, фирма – производитель самолета, хозяин, который его эксплуатировал, и все должны быть независимы друг от друга, – говорит Толбоев.

Летчик уверен, что имело место внешнее вмешательство: «Это великолепный самолет, он летает по всему миру, и ни одной подобной аварии с ним не было».

Специалист по безопасности полетов Александр Романов отмечает, что Россия имеет право отказать другим странам в расследовании, так как рейс был внутренний, трагедия произошла на территории РФ. По его словам, такие ситуации недопуска представителей других стран к расследованию в мировой практике были.

Дело ясное, что дело о крушении борта, на котором предположительно находился Евгений Пригожин и его подчиненные, – темное и правду мы скорее всего не узнаем.

Рубрика: Политика

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