Лев Шлосберг*: Путин считает, что его оправдает история

– У вас есть программа действий?

– Понимаю, как вывести страну из тупика и повести вперед, к жизни. Это очень сложная задача. Мы не знаем точно, сколько людей поддерживают военные действия, поскольку в несвободной стране социология очень условна. Считаю, что большинство российского общества – это ушедшие в себя, вынужденно молчащие люди, которые хотят пережить эти времена без личных потерь и надеются, что каким-то волшебным образом ситуация изменится сама. Но сама по себе ситуация не изменится. Для этого нам необходимо предпринимать усилия, и это очень трудно. Должны найтись люди, готовые вычистить авгиевые конюшни. Геракл, как вы помните, решил невыполнимую задачу, изменив течение реки, поток которой все очистил.

– Но их нельзя вычистить, не замаравшись…

– Это другое. Что такое не замараться в политике? Это достаточно просто: не делать подлости, не клеветать, не манипулировать людьми, не лгать. Правда не может замарать, но часто правду говорить и трудно, и опасно. Сейчас люди, которые понимают правду, стараются ее не озвучивать.

– Некоторые все еще выходят с одиночными пикетами против СВО, за что их обвиняют в дискредитации и штрафуют. И если в течение года они повторят этот «проступок», их дело может стать уголовным, как это произошло с Гориновым и Яшиным*.

– Да, власти выбирают того, кого наказать. Более известные и заметные люди, чаще всего, получают уголовное дело.

– Что движет людьми, если они знают, что ничто не изменится, а им придется платить штраф или столкнуться с еще более суровым наказанием?

– У каждого гражданина есть право публично выражать свою позицию. Он может выйти с пикетом, выступить в соцсетях, встретиться с людьми, написать письма политзаключенным. Не буду призывать людей выходить на улицу, потому что не могу их защитить, но не буду призывать людей не пользоваться своими правами. Если кто-то спросит меня о том, совершать ли рискованные действия, выслушаю и расскажу обо всех возможных последствиях. Кому-то скажу прямо: не выходи, потому что с тобой произойдет вот это, и никто в стране тебя не защитит.

Мы не должны продолжать воспитывать патерналистское общество, когда государственная сила принимает решения за людей. Сейчас публичные акции в нашей стране фактически поставлены вне закона. У нас нет и не должно быть цели посадить как можно больше людей, увеличивать число пострадавших от полицейского государства. Наша задача – политически и психологически поддержать людей, которые не поддерживают политику государства, и сделать это безопасно. Мы не должны своими усилиями пополнять тюрьмы. Задача оппозиции – сберечь людей. Никогда не буду призывать людей бросаться под танки. Политик должен разделять с людьми риски. Если же ты не можешь этого сделать, а призываешь из-за границы, это бессовестно.

– Как «яблочники» относятся к Навальному**?

– Первое. У «Яблока» есть принципиальные разногласия с его политической позицией: Навальный** – сторонник революции, а мы ее категорические противники. В России не может быть никакой мирной революции. Это всегда насильственная смена власти, кровь и появление нелигитимной власти. Власть, возникшая из насилия, будет всегда управлять с помощью насилия. Второе. Навальный** – политзаключенный, который вернулся в Россию, ожидая, что продолжит политическую деятельность на свободе.

– Как это? Он разве не был готов к тому, что его сразу после прилета арестуют и вскоре посадят на долгие годы?

– Думаю, что у него были другие ожидания. Люди, которые ему сообщили, что он может вернуться безопасно, ввели его в заблуждение.

– Намеренно?

– Не знаю.

– Вы знаете, кто это? Можете назвать этих людей?

– Догадываюсь, кто они. Их может быть несколько. Но поскольку не занимаюсь расследованиями, имен назвать не могу. Навальный** понимал свой вес в мире после отравления в 2021 году, и у него сформировалось ложное представление о своей безопасности. Он сам тоже недооценил эти риски, и произошла большая трагедия. До 2020 года его поддерживали и страховали очень влиятельные, но непубличные люди.

– Они россияне?

– Да, они внутри, в России, внутри российской государственности, и использовали его в качестве тарана.

– А то ходят разговоры, что якобы у Навального** есть «хозяева» за рубежом, в Белом доме…

– Это фейки и совершенно постыдные слухи, даже обсуждать не стану. Сильнейший удар Навальный** нанес по Медведеву, сняв про него фильм-расследование «Он вам не Димон», чтобы уничтожить его как политика, чтобы он больше не мог претендовать на власть. Крайне критично отношусь к Медведеву, к его политическим способностям, к его способностям вообще что-либо делать в политике. Но в силу внутренних политических интриг определенному кругу людей важно было политическое уничтожение Медведева. Это мог сделать только Навальный**. И он это сделал.

После этого Навальный** почувствовал себя вторым после Бога и решил взяться за Путина – снял фильм «Дворец» («Дворец для Путина. История самой большой взятки» стал самым популярным за всю историю российского сегмента Ютуба, набрав более 127 миллионов просмотров. – Ред.). И всё – это был конец. До этого Навальный** был очень своеобразной частью российской политической системы, он влиял на процессы, с ним многие считались, но, пойдя против частной жизни (личных обстоятельств, семьи, детей) Путина, он накликал себе политический приговор системы. Никакая часть нынешней российской государственной системы не будет страховать и спасать человека, который атаковал Путина лично.