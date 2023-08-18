От Праги до Чернигова

55 лет назад, 25 августа 1968 года, восемь человек вышли на Лобное место в Москве на демонстрацию против ввода советских войск в Чехословакию. Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Павел Литвинов и Виктор Файнберг. Они развернули плакаты: «Позор оккупантам», «Руки прочь от ЧССР», «За нашу и вашу свободу!» И через несколько минут были задержаны недремлющими кагэбэшниками.

Как вспоминает сегодня Павел Литвинов (ныне живы только он и Татьяна Баева), публика смотрела на это «одобрительно». Трудно, однако, сказать, что именно они одобряли: жёсткое задержание диссидентов или их акцию.

В историю акция вошла как «демонстрация семерых»: у самой молодой её участницы Татьяны Баевой тяжело болел отец, и все демонстранты на следствии заявили, что она в ней не принимала участие. Баеву даже не судили. Остальные были осуждены на 2–3 года лишения свободы или ссылки. Наталью Горбаневскую и Виктора Файнберга, которому прямо на площади выбили передние зубы, признали невменяемыми и отправили в психушку. «Семь человек на Красной площади – семь причин, по которым мы уже никогда не сможем ненавидеть русских», – написали тогда чешские газеты.

У нас сейчас больше причин верить в смелость и свободу: люди все ещё смеют выйти на площадь, несмотря на штрафы и гораздо более лютые сроки. По данным ОВД-Инфо*, почти 20 тысяч человек задержаны за антивоенную позицию с 24 февраля 2022 г. и только на этой неделе пройдёт 64 суда по политическим делам.

Но! Ржущий смайлик под фотографией убитой украинской девочки в Чернигове поставили 64 тысячи россиян. И это по большому счету 64 тысячи причин сказать, что наше общество кажется уже неизлечимо больным.

*Власти РФ считают иноагентом