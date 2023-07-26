Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 18:36

Хайль Зеленский?

Чего только не выдумает российская пропаганда, чтобы доказать, будто «простые европейцы» поголовно поддерживают Москву. Недавно в сети появилась якобы немецкая социальная реклама, рассказывающая о принудиловке в деле помощи Украине

Фото: соцсети

В минутном ролике группа фашистского вида молодчиков врывается в дом обычной немецкой семьи, выносит все ценности и вешает портрет украинского президента со словами «Хайль Зеленский!» Финальный титр сообщает, что из бюджета Германии на помощь Киеву отправлено 22 миллиона евро.

Ведущие российские пропагандисты (от ведущего «Первого канала» Руслана Осташко до военкора Александра Коца) дружно ухватились за видео и стали его распространять в своих сетях. Будто оно снято по заказу партии «Альтернатива для Германии», часто поддерживающей российскую политику, и отражает точку зрения «рядового немца».

Только вот в сети быстро заметили, что в ролике что-то совсем не бюргерские лица. Всех актеров удалось распознать. Оказалось, что они снимаются в эпизодах в российских сериалах и фильмах. Среди них увидели Юлию Мандрико («Ольга» и «Мажор в Сочи»), Игоря Алексеева («Тайны следствия») и Валентина Воробьева («Улицы разбитых фонарей»).

Ролика не было обнаружено ни на сайте, ни в соцсетях «Альтернативы для Германии». Да и вообще появилась информация, что снят он по заказу RT.

Кстати, а если бы реклама все же была немецкой? Нас постоянно уверяют, что в Европе все маршируют в одной шеренге и не осталось никакой свободы. А тут получается, что альтернативные мнения есть... Тоже непорядочек получается.

Хай Зеленский (He_l Zelensky) Хайль Зеленский
Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 3 недели назад

Владимир Винокур: Мы живём в такое время, когда каждый должен отвечать только за себя

Общество 2 часа назад

А не подумать ли нам о народе?

Расследование 2 часа назад

Семью Алишера Усманова постигла утрата

Общество 9 часов назад

Как советская девушка Инна превратилась в Иннокентия

Политика 9 часов назад

Борис Кагарлицкий* сидел при Брежневе, сидит при Путине

Политика 1 день назад

Для Путина наступили «черные дни»: Россия решила вернуть свое влияние в Африке

Общество 1 день назад

Какой на самом деле будет инфляция?

Общество 1 день назад

Вопрос ребром: родиной чего является для вас современная Россия?

Политика 1 день назад

Метаморфозы «Киндер–сюрприза». Как карьера полностью изменила Сергея Кириенко

Политика 1 день назад

Екатерина Шульман*: Империя Пригожина вплетена в ткань государства

Общество 2 дня назад

Вертолетов станет больше

Общество 2 дня назад

Универ на казарменном положении – как прошел выпускной в РГУ?

Политика 5 дней назад

Олигархи пошли «в отказ». Кто из миллиардеров отказался от российского паспорта

Общество 5 дней назад

Кина не будет

Без рубрики 6 дней назад

Гадание на «Архстоянии»

Общество 1 неделю назад

Вдова Михаила Задорнова: Его любимая фраза – «Когда смешно, тогда не страшно!»

Без рубрики 1 неделю назад

Стрелков отстрелялся

Политика 1 неделю назад

У Навального* 20 лет будет гореть свет

Общество 1 неделю назад

Папа и Патриарх: место встречи изменить нельзя?

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика