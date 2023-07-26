В минутном ролике группа фашистского вида молодчиков врывается в дом обычной немецкой семьи, выносит все ценности и вешает портрет украинского президента со словами «Хайль Зеленский!» Финальный титр сообщает, что из бюджета Германии на помощь Киеву отправлено 22 миллиона евро.

Ведущие российские пропагандисты (от ведущего «Первого канала» Руслана Осташко до военкора Александра Коца) дружно ухватились за видео и стали его распространять в своих сетях. Будто оно снято по заказу партии «Альтернатива для Германии», часто поддерживающей российскую политику, и отражает точку зрения «рядового немца».

Только вот в сети быстро заметили, что в ролике что-то совсем не бюргерские лица. Всех актеров удалось распознать. Оказалось, что они снимаются в эпизодах в российских сериалах и фильмах. Среди них увидели Юлию Мандрико («Ольга» и «Мажор в Сочи»), Игоря Алексеева («Тайны следствия») и Валентина Воробьева («Улицы разбитых фонарей»).

Ролика не было обнаружено ни на сайте, ни в соцсетях «Альтернативы для Германии». Да и вообще появилась информация, что снят он по заказу RT.

Кстати, а если бы реклама все же была немецкой? Нас постоянно уверяют, что в Европе все маршируют в одной шеренге и не осталось никакой свободы. А тут получается, что альтернативные мнения есть... Тоже непорядочек получается.