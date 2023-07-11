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Виктор Алкснис: Стоит вопрос о государственности России

Сразу несколько инициатив, связанных с армией и спецоперацией, предпринято в последнюю неделю

Фото: соцсети

Во-первых, сенаторы подняли на пять лет предельный возраст для резервистов. Во-вторых, депутаты решили, что верхнюю планку для призывников нужно поднять с 27 до 30 лет, а нижнюю повышать с 18 до 21 года, как это планировалось, не нужно. В-третьих, они собираются поднять штрафы для уклонистов и внесли в законопроект поправки.

«Собеседник» обсудил перемены с бывшим депутатом Госдумы, полковником в запасе Виктором Алкснисом.

– Как думаете, это взаимосвязано или совпадение? И почему сейчас вдруг этим занялись?

– Конечно, взаимосвязано. Сегодня Украина путем чистки тылов и мобилизации сумела обеспечить свое численное преимущество и происходит контрнаступление Украины. В телеграм-каналах идут постоянно неофициальные жалобы, что Украина опять получила превосходство в живой силе. Наша власть, казалось, должна бы по примеру Украины объявить новую мобилизацию, но на это нет политической воли, как и на то, чтобы все по-честному объяснить населению. Поэтому и начинают разными законными способами увеличивать количество людей, которых можно привлечь к службе.

– А может, причина чисто техническая: невозможно обеспечить всем необходимым такое большое количество людей?

– Это тоже имеет место быть, но встает вопрос: кто допустил, что наша военная промышленность не в состоянии обеспечить потребности армии? Причина всех наших проблем – это ошибки в планировании и обеспечении наших вооруженных сил в надежде, что нам не нужен оборонно-промышленный комплекс, у нас есть нефть и газ и мы купим все, что необходимо. Сейчас мы видим, что это не так.

– Поделитесь своими прогнозами по СВО.

– Я с тревогой смотрю, чем это все закончится. Даже в случае поражения России в Крымской и Русско-японской войнах вопрос о государственности России не стоял, а сегодня впервые за последние десятилетия он стоит.

Рубрика: Политика

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