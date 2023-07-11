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Покой нам только снится!

И снова российские чиновники занимаются ренеймингом неугодных городов

Фото: Global Look Press

Волгоградским патриотам-энтузиастам из числа чиновников давно не дает покоя название их города. Как только они не бились, чтобы снова сделать его Сталинградом! Даже опрос проводили: нужен ли референдум на эту тему (а без референдума ничего не поменять), но добились лишь встречной петиции от тысяч противников переименования.

Что неудивительно. Потому что из вменяемых людей подобный ренейминг одобрил бы только покойный маршал Чуйков, считавший слово «Волгоград» матерным. Но у него, непосредственного участника Сталинградской битвы, на то были свои причины – маршалу до конца дней снились его бойцы, павшие под Сталинградом.

Однако недавно местные депутаты таки нашли способ, как и референдум не провести, и заполучить, как у Егора Летова, «свой последний Сталинград». Хотя бы иногда, по праздникам. Еще в 2013 году в городе был принят закон о переименовании его в Сталинград по особо торжественным дням. Так они добавили туда недавно учрежденное Путиным 3 сентября – День победы над милитаристской Японией и постановили, что теперь у них будет Сталинград 10 раз в год. Это 2 февраля (победа в Сталинградской битве), 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа (победа в Курской битве), 2 сентября (не знаем, День то ли Росгвардии, то ли независимости Вьетнама, то ли Всемирный день бороды), 3 сентября, 19 ноября (началось контрнаступление советских войск в Сталинградской битве) и 9 декабря (День Героев Отечества).

Как именно будет все это происходить, не уточняется. Как будут работать коммуникации – тоже. Вот куда писать письма? Допустим, напишем в Волгоград, а почта доставит его аккурат к 23 февраля. Что будет с письмом: придет ли оно по адресу, или пролежит в сортировке до изменения названия города в соответствии с надписью на конверте? Куда будут прибывать поезда? Как будут садиться самолеты, ночью вылетевшие в Волгоград, а под утро очутившиеся в Сталинграде? Выпустят ли в Сталинград пассажиров с билетами до Волгограда? Столько вопросов! А самый главный: чиновникам что, нечем больше заняться?

Теги: #волгоград

Рубрика: Политика

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