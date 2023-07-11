Украина это совсем не НАТО. Как Вильнюс пережил саммит

В столице Литвы прошёл «исторический саммит НАТО», который завершился совсем не так, как некоторые ожидали. Украина так и не смогла получить членство в альянсе, зато жители Вильнюса получили новый асфальт.

Истребители в небе и ПВО в аэропорту

По небу летают истребители, проезжие части перекрыты, на улицах дежурят сотни сотрудников полиции, которые, впрочем, ведут себя подчёркнуто вежливо... Так Вильнюс встречал саммит НАТО, который прошёл 11–12 июля. Глава альянса Йенс Столтенберг ещё до начала мероприятия назвал его историческим. Литовская столица подготовилась к нему во всеоружии.

Для охраны саммита в город направили около тысячи европейских военнослужащих, а также американские зенитные ракетные комплексы Patriot (их я заметил в местном аэропорту), ПВО малого и среднего радиуса действия NASAMS, самоходные гаубицы Caesar... В Литву также прибыла боевая авиация и средства по борьбе с химическим, биологическим и ядерным оружием.

Центр города тоже изменился. Так, ещё в марте 2022-го на здании высотного бизнес-центра в Вильнюсе появилась огромная надпись на английском про Путина и Гаагу. А недавно возле неё развесили флаги Литвы, Украины и НАТО. Вильнюс и до саммита НАТО пестрел жёлто-голубыми флагами, но перед мероприятием украинских полотнищ стало в разы больше: ими теперь украшен фактически каждый дом. Литовских флагов тоже сильно прибавилось, они появились даже в относительно небольших дворах. За несколько недель до саммита в центре Вильнюса положили и новый асфальт. Правда, часть зданий отремонтировать не успели, потому гостей они встречали, будучи укутанными в зелёные сетки.