Украина это совсем не НАТО. Как Вильнюс пережил саммит
За происходящим в эти дни в литовской столице наблюдал корреспондент «Собеседника»
В столице Литвы прошёл «исторический саммит НАТО», который завершился совсем не так, как некоторые ожидали. Украина так и не смогла получить членство в альянсе, зато жители Вильнюса получили новый асфальт.
Истребители в небе и ПВО в аэропорту
По небу летают истребители, проезжие части перекрыты, на улицах дежурят сотни сотрудников полиции, которые, впрочем, ведут себя подчёркнуто вежливо... Так Вильнюс встречал саммит НАТО, который прошёл 11–12 июля. Глава альянса Йенс Столтенберг ещё до начала мероприятия назвал его историческим. Литовская столица подготовилась к нему во всеоружии.
Для охраны саммита в город направили около тысячи европейских военнослужащих, а также американские зенитные ракетные комплексы Patriot (их я заметил в местном аэропорту), ПВО малого и среднего радиуса действия NASAMS, самоходные гаубицы Caesar... В Литву также прибыла боевая авиация и средства по борьбе с химическим, биологическим и ядерным оружием.
Центр города тоже изменился. Так, ещё в марте 2022-го на здании высотного бизнес-центра в Вильнюсе появилась огромная надпись на английском про Путина и Гаагу. А недавно возле неё развесили флаги Литвы, Украины и НАТО. Вильнюс и до саммита НАТО пестрел жёлто-голубыми флагами, но перед мероприятием украинских полотнищ стало в разы больше: ими теперь украшен фактически каждый дом. Литовских флагов тоже сильно прибавилось, они появились даже в относительно небольших дворах. За несколько недель до саммита в центре Вильнюса положили и новый асфальт. Правда, часть зданий отремонтировать не успели, потому гостей они встречали, будучи укутанными в зелёные сетки.
В принципе изменения в Литве можно было заметить, даже не выходя на улицу.
К примеру, за несколько дней до саммита хакеры взломали эфир местной радиостанции и транслировали там сообщения, направленные против НАТО и военной помощи Украине. А затем вмешались в работу сервиса m.Ticket, где можно купить билеты на общественный транспорт, и туристского портала Go Vilnius.
Вечером 11 июля на площади Лукишкю появился кортеж с президентом Украины, который сопровождали люди в военной форме. Владимир Зеленский привёз с собой национальный флаг, доставленный из Бахмута. На полотнище были хорошо видны следы от пуль.
Чуть ранее по центру города (я застал этот момент) проехал и кортеж американского президента Джозефа Байдена. Несколько машин из его кортежа в нарушение правил пронеслись по встречке. На крышах зданий во время проезда Байдена и Зеленского дежурили снайперы.
Песков увидел «негативные последствия»
Саммит проходил на территории бизнес-центра Litexpo, который находится на окраине Вильнюса – в районе Лаздинай. На время проведения мероприятия он перешёл под контроль сил НАТО. Журналистов разместили в большом пресс-центре, из которого они фактически не имели доступа к спикерам (только на брифингах). В принципе с таким же успехом можно было наблюдать за заседаниями из любой другой точки мира, поскольку трансляция велась одновременно на сайте альянса.
Украинская тема, разумеется, стала основной на саммите. К вечеру понедельника 10 июля в прессу утёк проект декларации стран НАТО по Украине. В нем говорилось, что «будущее страны – с НАТО», однако конкретных сроков вступления в альянс в документе не приводилось. Зеленский отреагировал на это с нескрываемым разочарованием.
– Результат саммита хороший, но если было бы приглашение – был бы идеальным, – сказал он на брифинге. И добавил, что приглашение его страны в альянс является техническим сигналом, но могло бы стать серьёзным фактором мотивации украинского общества.
– Мы будем вместе столько, сколько потребуется. Мы поможем им создать сильную и дее-способную оборону на суше, в воздухе и на море, – говорил Байден. А Йенс Столтенберг заявил, что Украину пригласят вступить в НАТО только тогда, «когда страны альянса договорятся об условиях».
Обсуждали на саммите не только украинский вопрос. Делегации сумели договориться о членстве Швеции в альянсе, которое ранее блокировала Турция. Теперь же Анкара изменила позицию. Да и вечно идущая вразрез с союзниками Венгрия заявила, что «завершение процесса ратификации теперь является лишь техническим вопросом». В общем, НАТО продолжает расширяться – к явному неудовольствию Москвы. «Негативные последствия – это однозначно», – прокомментировал эти решения пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Джо Байден – superstar
После брифинга президент США отправился в центр Вильнюса, где его уже ждали тысячи людей. Кажется, его анонсированная лекция в университете затмила даже сам саммит, итоги которого были вполне предсказуемыми.
Оказавшемуся в центре в этот момент могло показаться, что в город с гастролями приехала звезда уровня Мадонны. Очередь у здания Вильнюсского университета тянулась на несколько сот метров – некоторые пришли с семьями, другие приехали из ближайших европейских стран.
– Нам очень интересно послушать, что он скажет. Мы приехали в Вильнюс как туристы, заодно решили сходить на лекцию, – рассказала «Собеседнику» жительница Польши Зузанна.
Выступление Байдена было анонсировано за несколько дней до саммита в одном из дворов Вильнюсского университета. Двор, надо сказать, не очень большой. Но людей в очереди это не смущало – около тысячи человек ждали, пока охрана пропустит их через рамки. И вновь, как и везде в городе, – беспрецедентные меры безопасности. Зрителям запретили проносить с собой зонты, зажигалки и даже бутылки с водой, а также рюкзаки и большие сумки.
Надо сказать, что в Вильнюсе все эти дни держится довольно жаркая погода, и +24 в тени превращаются во все +50 на солнце. На входе мы встретили и посла США в Вильнюсе.
– Это первая речь американского президента в Литве за 20 лет. И я думаю, что в ходе неё он снова заявит о несомненной поддержке Украины, – сказал Роберт Гилкрист.
Хотя выступление было анонсировано на 19:30, зрителей начали пропускать сильно заранее – и они долгое время ждали, когда же придёт Байден. Впрочем, на самой «лекции» американский лидер не сказал ничего нового, да и лекцией это было сложно назвать:
– Наши обязательства перед Украиной останутся крепкими, мы будем поддерживать её столько, сколько надо. Некоторые трудности – это испытание для нас самих. Но никогда не сдавайтесь, не теряйте надежды. Мы каждый день должны делать выбор, должны думать – что хорошо, что плохо. Мы всегда должны выбирать добро. И быть едиными. Этому я научился у нашей истории, у истории Литвы.
Его речь неоднократно прерывалась аплодисментами. Напоследок американский президент добавил: «Да благословит Бог свободу и всех вас».
На этом Литва попрощалась с саммитом НАТО. Заборы из центра Вильнюса пропали так же неожиданно, как и появились. Новый асфальт и украинские флаги – остались.
P. S. Не все так однозначно
Российские СМИ встретили итоги саммита комментариями о провале мероприятия в Вильнюсе. Мол, Киев не получил членства, а добился лишь ритуальных фраз о поддержке до самого конца.
Но Москве тоже особо нечему радоваться. В ходе мероприятия стороны договорились об отправке Киеву нового оружия. Так, Франция отправит на Украину технику для разминирования, Австралия – 30 бронемашин Bushmaster, Германия – дополнительные пусковые установки Patriot, Канада – бронетехнику.