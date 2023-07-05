Генеральным директором АО «Воентелеком» назначен Александр Артамонов

Решением совета директоров АО «Воентелеком» на должность генерального директора компании назначен Александр Артамонов. В Минобороны России он на различных должностях проходил военную и федеральную государственную гражданскую службу.

Артамонов занимался защитой информации на объектах информатизации руководства МО РФ, разрабатывал и внедрял в центральных органах военного управления программы автоматизации процессов в сфере оказания государственных услуг.

Участвовал в разработке нескольких опытно-конструкторских работ по вопросам защиты информации, информационных технологий с внедрением в существующие системы автоматизации, а также в работах по перспективному планированию в Российской Федерации на основе внедрения цифровых технологий и платформенных решений.

Окончил Военную академию связи в г. Санкт-Петербург по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»».

«Воентелеком» является специализированной сервисной компанией федерального значения, деятельность которой направлена на обеспечение интересов государства в области информационной безопасности и телекоммуникаций, а также развитие отечественной науки и промышленности информационных технологий.

Компания также является поставщиком услуг в интересах Минобороны России в области комплексного оснащения объектов связи современным инфокоммуникационным оборудованием, сервисного обслуживания и ремонта ИТ-инфраструктуры и военной техники связи, а также эксплуатационно-технического обслуживания линий и сооружений связи.

Представители компании входят в межведомственные и межотраслевые рабочие группы, и экспертные советы при Правительстве Российской Федерации, Минобороны, Минпромторге, Минкомсвязи, других ведомствах и предприятиях ОПК, определяющие единую техническую политику в инфокоммуникационной сфере.